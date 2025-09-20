Trump presume un nuevo ataque a lancha con drogas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que su ejército llevó a cabo este mes un tercer ataque contra una embarcación supuestamente utilizada para el contrabando de drogas ilícitas.

En una publicación en redes sociales, el mandatario manifestó que el nuevo ataque mató a tres personas, y que se llevó a cabo contra una embarcación “afiliada a una organización terrorista designada que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad” del comando sur de Estados Unidos. No proporcionó detalles precisos sobre la zona del ataque, y ni la Casa Blanca ni el Pentágono respondieron por el momento a solicitudes de comentarios.

“La inteligencia confirmó que la embarcación estaba traficando narcóticos ilícitos y transitaba por un pasaje conocido de narcotráfico en ruta para envenenar a estadounidenses”, dijo en la publicación.

El lunes, Trump anunció que el ejército había llevado a cabo un ataque contra un bote que supuestamente transportaba drogas desde Venezuela. Ese ataque también mató a tres personas a bordo.

El 2 de septiembre, el ejército atacó lo que el gobierno de Trump dijo que era una lancha rápida que transportaba drogas, y que mató a 11 personas que iban en ella. Trump afirmó que el bote era operado por la pandilla Tren de Aragua, que fue catalogado por EU como organización terrorista extranjera a principios de este año.

El gobierno de Trump alega que los ataques militares son necesarios para frenar el flujo de drogas hacia EU. Pero varios senadores, tanto demócratas como republicanos, así como grupos de derechos humanos, han cuestionado la legalidad de tales ataques.