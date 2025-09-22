Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal dan paso y reconocen al Estado palestino

Miles de palestinos abandonan el centro de la Franja de Gaza por orden del ejército israelí, ayer.

La decisión conjunta de Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal de reconocer formalmente un Estado palestino abrió ayer un capítulo de gran peso simbólico y político en el conflicto de Medio Oriente. Los cuatro países, tradicionalmente aliados de Israel y socios estratégicos de Occidente, se alinearon con 147 naciones que ya habían dado ese paso, sumando 151, en un gesto que busca reavivar la posibilidad de una solución de dos Estados tras casi dos años de guerra en Gaza.

El anuncio, que llegó en un momento de profunda frustración internacional por el costo humano de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza y la expansión constante de asentamientos en Cisjordania, fue recibido con entusiasmo por los líderes palestinos y con dureza por las autoridades israelíes. El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó de inmediato que la creación de Palestina “no sucederá” y denunció la medida como un “premio al terrorismo”.

El Dato: El reconocimiento de un Estado palestino por parte de Francia no incluirá la apertura de una embajada Palestina hasta que Hamas libere a los rehenes restantes.

UN GRAN PASO. El primer ministro británico, Keir Starmer, encabezó los anuncios desde Londres. En un mensaje difundido en video, destacó que la decisión busca “revivir la esperanza de paz entre israelíes y palestinos” y subrayó que no se trata de un premio para Hamas, sino de un gesto hacia la justicia y la estabilidad en Medio Oriente. “Reconocimos a Israel hace más de 75 años como patria del pueblo judío. Hoy damos un paso paralelo con Palestina, porque la paz solo es posible con igualdad de derechos”, sostuvo.

TE RECOMENDAMOS: Un giro diplomático redefine Oriente Medio Oleada de países reconoce Estado palestino en la ONU

A su vez, el gobierno de Canadá declaró que el reconocimiento responde a un imperativo moral y político. El primer ministro Mark Carney defendió que su país “no puede permanecer indiferente ante la destrucción en Gaza” y remarcó que la medida “da voz a millones de personas que llevan décadas esperando el derecho a un Estado propio”.

6 mil 100 son los palestinos asesinados por Israel desde 2023

550 mil personas han huido de la ciudad de Gaza, según Tel Aviv

Desde Australia, el gobierno de Anthony Albanese argumentó que la decisión “apunta a fortalecer a quienes buscan la paz” y no significa un aval para Hamas. Finalmente, Portugal se unió al bloque de naciones que rompen la inercia diplomática y dan paso al reconocimiento formal, lo que amplía el peso simbólico del movimiento en Europa.

En tanto, la reacción de Israel fue inmediata. Netanyahu calificó el reconocimiento como una “recompensa absurda al terrorismo” y reiteró que no habrá Estado palestino al oeste del río Jordán. Adelantó que, tras su visita a Washington, anunciará nuevas medidas, entre ellas la posible anexión de territorios adicionales en Cisjordania.

Por su parte, el presidente israelí, Isaac Herzog, se sumó al rechazo, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores calificó la decisión de “acto hostil” en sus redes oficiales. En la narrativa israelí, cualquier gesto internacional hacia Palestina debilita la seguridad de su población y alimenta el extremismo.

En contraste, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, saludó la medida como “un paso crucial hacia la paz justa y duradera”. En tanto, Hamas, aunque celebró el anuncio, exigió que los reconocimientos se acompañen de presión efectiva para detener la ofensiva israelí y levantar el bloqueo sobre Gaza.

Asimismo, líderes de opinión palestinos consideraron que la decisión tiene un valor simbólico de reparación histórica. Husam Zomlot, jefe de la misión palestina en Londres, afirmó: “Se corrige una injusticia que comenzó en 1917 con la Declaración Balfour. Hoy, cuatro países han dicho que nuestra existencia no puede ser negada más tiempo”. Además, Reino Unido y Francia son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, máximo órgano ejecutivo de la ONU, y se suman así a la postura de China y de Rusia, lo que deja solo a Estados Unidos dentro del Consejo.

Argelia fue el primer país, el 15 de noviembre de 1988, en reconocer al Estado palestino, justo después de su autoproclamación en Argel por parte del líder de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Yaser Arafat. En tanto, ese reconocimiento es casi unánime en Latinoamérica, menos por Panamá, y en África, excepto por Camerún y Eritrea. También todos los países árabes y la gran mayoría de los Estados asiáticos, incluido India, lo reconocen.

El Tip: La flotilla Global Sumud denunció la presencia de “múltiples drones” cerca de sus barcos que navegan en aguas internacionales.

ESCALADA EN ENCLAVE. Mientras se desarrollaban los anuncios diplomáticos, el ejército israelí confirmó ayer que ya entró en la ciudad de Gaza, como parte de su ofensiva para tomar la capital gazatí y desplazar de allí a su millón de habitantes. Tanques y tropas avanzaron en zonas residenciales donde, según el gobierno israelí, se esconden combatientes de Hamas. Testigos locales reportaron explosiones y enfrentamientos que obligaron a cientos de familias a huir en busca de refugio.

La incursión fue presentada por Israel como parte de su objetivo de “desmantelar la infraestructura terrorista” de Hamas, pero coincidió con el anuncio del reconocimiento internacional a Palestina, lo que, para analistas, refleja un endurecimiento de la postura israelí frente a la presión global.

Para Washington, que respalda sin reservas a Israel, el reconocimiento de Palestina por parte de sus aliados más cercanos supone un desafío a su liderazgo diplomático. Donald Trump evitó comentarios directos, aunque su administración ha reiterado que no apoyará la creación de un Estado palestino.

Este lunes, la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, intentará revivir la estancada “solución de dos Estados”: uno israelí y otro palestino, coexistiendo dentro de fronteras seguras y reconocidas.

La postura ı Foto: Imagen: Especial