Crece detención de mexicanos en nuevo centro migratorio en Florida: ya son 176 en Deportation Depot

El Consulado de México en Orlando confirmó la presencia de 176 connacionales en el recién inaugurado centro de detención migratoria del norte de Florida, conocido como Deportation Depot.

En palabras del cónsul mexicano Juan Sabines Guerrero, representa un auténtico “drama humano” que exhibe la vulnerabilidad de cientos de familias migrantes.

Durante una visita de verificación, Sabines Guerrero aseguró que la totalidad de los mexicanos recluidos en Deportation Depot fueron arrestados por autoridades estatales y locales, no por agentes federales.

Según el reporte, las detenciones responden principalmente a infracciones de tránsito, como conducir sin licencia de Florida, o incluso por la mera condición migratoria de los pasajeros de un vehículo.

“Lo impresionante es la rapidez con la que ha crecido el número de casos. La semana pasada teníamos 49 y hoy son ya 176”, subrayó el diplomático en un mensaje difundido en redes sociales.

La situación, agregó, es particularmente crítica en Jacksonville, que se ha convertido en el punto neurálgico de los operativos migratorios impulsados por el gobierno estatal.

El cónsul de Asuntos Políticos, Iván Pliego, describió la escena como un episodio doloroso: “Lo que encontramos fue un verdadero drama humano. Son familias separadas y trabajadores que únicamente buscaban ganarse la vida, pero que fueron levantados de manera arbitraria en la carretera”.

A la visita acudió un equipo de protección consular, que tuvo acceso a algunas áreas del centro y dialogó con los migrantes detenidos. Sin embargo, organizaciones civiles han denunciado la falta de transparencia en el manejo de la información.

La lista oficial de detenidos no ha sido dada a conocer, lo que complica la localización de personas por parte de familiares y abogados.

De acuerdo con estimaciones del activista Thomas Kennedy, de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), el número de recluidos en el nuevo centro ronda los 400 migrantes, aunque la capacidad total es cinco veces mayor.

Deportation Depot abrió sus puertas el pasado 2 de septiembre en las afueras de Jacksonville, la ciudad más poblada del norte del estado, y fue diseñado para alojar hasta 2 mil personas.

