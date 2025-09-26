EU anuncia que revocará la visa de Gustavo Petro, presidente de Colombia

El Departamento de Estado informó que alista la revocación de la visa estadounidense de Gustavo Petro, presidente de Colombia, por presuntamente instar a soldados de ese país a desobedecer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Además, calificó las acciones del presidente colombiano como imprudentes e incendiarias.

“Hoy por la mañana, el presidente colombiano Gustavo Petro se plantó en las calles de Nueva York y le exigió a soldados estadunidenses que desobedecieran ordenes, además incitó a la violencia. Revocaremos la visa de Petro, debido a sus acciones imprudentes e incendiarias”, escribió en la red social X.

Previo al pronunciamiento por parte de Estados Unidos, el mandatario colombiano se unió a una protesta contra la presencia del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la Asamblea General de la ONU.

En dicha movilización, Gustavo Petro propuso la creación de un Ejército internacional, que tendría como primera misión defender al pueblo palestino.

“Por eso hice la siguiente propuesta: por asamblea general de los pueblos en las Naciones Unidas vamos a presentar una resolución que diga que se ordena a las Naciones Unidas a la configuración de un ejército de la salvación del Mundo, que tiene como primera tarea liberar a Palestina”, dijo en la manifestación.

En ese sentido, el presidente colombiano dijo que abrirá una “lista de voluntarios colombianos y colombianas que quieran ir a luchar por la liberación de Palestina”.