Trump ordena despliegue de ‘fuerza total’ en Portland, ante protestas contra ICE

Donald Trump ordena despliegue de seguridad en Portland e instalaciones del ICE, ante fuertes protestas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despliegue de todas los cuerpos de seguridad del estado, es decir, de “fuerza total”, sobre la ciudad de Portland, Oregon, que en días recientes se encuentra sacudida por fuertes protestas atribuidas principalmente al movimiento político Antifa.

A través de una publicación en la red social Truth, el mandatario estadounidense aseguró que dio la orden a su secretario de Guerra, Pete Hegseth, de desplegar todas las fuerzas necesarias sobre Portland, ciudad que, acusó, ha estado “devastada por la guerra”.

Portland ha sido escenario de fuertes protestas contra el ICE. ı Foto: Reuters

Asimismo, extendió la orden de resguardar todas las instalaciones federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), las cuales, acusó, se encuentran igualmente amenazadas por manifestantes y grupos que calificó de “terroristas nacionales”.

“También he autorizado el uso de la fuerza total si es necesario”, concluyó Trump, con lo que avizoró un despliegue de seguridad con métodos brutales.

Trump explicó que dio estas órdenes tras petición de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ante la reciente oleada de manifestantes en Portland, así como otras ciudades, en contra de lo que califican como un brutal y arbitrario uso de la fuerza por parte del ICE contra los migrantes en territorio estadounidense.

En Portland, las protestas comenzaron en abril de este año, si bien han alcanzado un ápice en días recientes, con vandalismo, agresiones y actos de violencia registrados en cada jornada.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ı Foto: Reuters

Medios internacionales han registrado que las protestas en las calles de Portland han derivado en agresiones con uso de piedras, láseres, resorteras con balines, explosivos y otros métodos para agredir a empleados federales. También ha habido intentos nocturnos de asalto y destrucción de propiedades federales.

Asimismo, se ha documentado que grupos activistas han divulgado información personal de oficiales del ICE, lo cual los expone a amenazas y ataques, práctica conocida como doxing.

La fiscal general de EU, Pam Bondi, en fotografía de archivo. Foto›Reuters

El Departamento de Justicia y la Fiscalía están tomando medidas para perseguir con cargos graves a todos los involucrados en estos actos, que incluyen violencia y daño a la propiedad federal.

Al respecto, la fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró que no se tolerarán los actos violentos cometidos en manifestaciones, y que “el Estado de derecho prevalecerá”.

“He sido testigo de la continua embestida de violencia perpetrada contra los oficiales de ICE en todo nuestro país. El Departamento de Justicia no se quedará de brazos cruzados ante tal anarquía”, aseguró.

