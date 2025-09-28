¿Dónde queda Dublín y qué idioma se habla?

Se habla uno de los idiomas más antigüos

Dublín pertenece a un país ubicado en Europa, la República de Irlanda, que se ecuentra frente a las costas de Inglaterra y Gales, y ocupa la mayor parte de la isla de Irlanda.

Dublín fue fundada alrededor del año 841 por los vikingos como base militar y centro de comercio de los esclavos, haciendo de esta ciudad la capital del país desde la edad media.

Actualmente es el centro político, administrativo, económico, industrial y cultural de la República de Irlanda, contribuyendo con 60 millones de euros al Producto Interno Bruto (PIB).

¿Qué idioma se habla en Dublín?

Los dos idiomas oficiales de Dublín son el inglés y el irlandés (galéico). El inglés que se habla en Dublín tiene características y acentos pertenecientes a la región.

A pesar de que estos son los dos idiomas oficiales, en la región se puede escuchar una gran diversidad de idiomas como el polaco, brasileño, japonés y coreano.

El irlandés es una lengua galéica que es conocida por los locales como Gaelige, esta lengua céltica es una de las lenguas escritas más antiguas e históricas del mundo, de acuerdo con la organización Fosas na Gaeilge.

¿Qué hace especial a Dublín? ı Foto: Especial

¿Qué hace especial a Dublín?

Al ser la ciudad más grande de Irlanda, Dublín cuenta con la reputación de ser un lugar seguro para vivir, pues las personas son amigables y hospitalarias, además cuenta con una cultura y una historia basta.

En esta ciudad se puede observar la modernidad y la antigüedad en la arquitectura que la conforma.

Además, cuenta con museos, navegación en kayak por el río liffey, y como toda Irlanda también cuenta con números PUB (establecimientos en los que venden comida y bebidas alcohólicas) en los que puedes disfrutar de la auténtica cerveza Guinness.

En la ciudad está ubicada la Cervecería St. James’ Gate, que es conocida popularmente como Cervecería Guinness, se fundó la cerveza que actualmente es reconocida a nivel mundial, lo que la convierte en un símbolo de la identidad del país y parte fundamental de su economía.

En Dublín se encuentra la Catedral de la Iglesia de Cristo, en la que puedes observar arcos góticos, y una cripta que recorre todo el subsuelo del edificio.

También se encuentra una recreación de escenas que van desde la época de los vikingos hasta la época medieval llamada Dublinia.

También se encentra el Castillo de Dublín, que actualmente es utilizado para exposiciones, conciertos, ceremonias y también alberga varios museos como la Biblioteca y Galería de Arte Chester Beatty.

Anteriormente este castillo fue utilizado como fortaleza durante asedios medievales y también tenía funciones administrativas.