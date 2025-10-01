Oktoberfest en Múnich es cerrado tras amenaza de bomba y explosión cercana

La policía alemana cerró el recinto del Oktoberfest y desplegó perros rastreadores tras una amenaza de bomba del presunto autor de una explosión en el norte de Múnich, de acuerdo con las autoridades.

La policía de Baviera, el estado donde se encuentra Múnich, dijo que se creía que el sospechoso era un ciudadano alemán de 57 años que, según los hallazgos preliminares, se había suicidado cerca de un lago en el norte de Múnich.

El sospechoso, que había vivido en la ciudad de Starnberg al sur de Múnich, llevaba una mochila que contenía un artefacto explosivo, según el comunicado de la policía de Baviera.

La policía de la ciudad dijo que la explosión, ocurrida antes del amanecer en un edificio residencial, el cual fue incendiado deliberadamente, parecía estar relacionada con una disputa doméstica.

Durante la investigación inicial, se encontró una carta escrita por el sospechoso cerca de la escena del crimen que contenía una amenaza “no específica” de explosivos relacionada con el Oktoberfest.

La madre del sospechoso, de 81 años, y su hija de 21 años, que tiene doble nacionalidad alemana-brasileña, resultaron heridas en el incidente y fueron hospitalizadas para recibir tratamiento, se indica en el comunicado.

Se movilizó a equipos especializados para que acudieran al lugar y desactivaran las trampas explosivas en el edificio, indicó la policía. Fotos de la zona mostraron también una furgoneta calcinada.

Por su parte, en el recinto del Oktoberfest, al otro lado de la ciudad, la policía pidió a los trabajadores que abandonaran la zona. Las autoridades dijeron que el festival permanecerá cerrado al menos hasta las 5 de la tarde, hora local del miércoles.

Imágenes del recinto del Oktoberfest muestran a la policía con chalecos fluorescentes patrullando el pavimento casi desierto, cerca de montañas rusas y otras atracciones que forman parte del festival de cerveza más grande del mundo, el cual suele atraer hasta seis millones de visitantes.

El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, dijo que ya se realizan búsquedas con perros rastreadores y herramientas tecnológicas en el sitio del Oktoberfest, y la policía de Baviera informó que más de 500 agentes fueron desplegados.

La policía acudió al lugar donde se lleva a cabo el Oktoberfest ı Foto: Reuters

