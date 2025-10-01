¿Qué se celebra el 2 de octubre y por qué?

Con la finalidad de conmemorar la doctrina de la no violencia, desde el 2007 la ONU estableció el 2 de octubre como el Día Internacional de la No Violencia.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 2 de octubre es el Día Internacional de la No Violencia, fecha que coincide con el día que nació Mahatma Gandhi, quien fue pionero en la filosofía de la no violencia.

La resistencia no violenta tiene como propósito principal el rechazo del uso de la violencia física para conseguir algún cambio social y/o político, por lo que muchas poblaciones a nivel internacional adoptan esta forma de lucha en su búsqueda de justicia social.

Este movimiento se posiciona en contra de la guerra, y está dividida en tres categorías de acción:

Protesta y persuación No cooperación Intervención no violenta

Estos tres puntos incluyen marchas, conmemoraciones, bloqueos y ocupaciones de espacios sin uso de violencia física.

Actualmente se continúan perpetuando distintos tipos de violencia en el mundo, entre los que se incluyen violencia de género, religiosa, racial, criminal, homofóbica, verbal, económica, psicológica, acoso, violencia sexual e incluso genocidios.

Debido a este tipo de actos violentos que se cometen principalmente en contra de grupos vulnerables, es muy importante conmemorar fechas como el Día Internacional de la No Violencia, pues tal como lo decía Mahatma Gandhi, “Para una persona no violenta todo el mundo es su familia”.

2 de octubre Día Internacional de la No Violencia ı Foto: Especial

¿Quién fue Mahatma Gandhi y qué hizo?

Mahatma Gandhi fue un abogado, político, escritor y pensador de la India, quien dirigió el movimiento por la independencia de su país en contra del dominio británico bajo el que se encontraba.

El reconocido pensador promovió que la resistencia fuera no violenta, y gracias a este logro es conocido como el padre de la nación india y un símbolo de paz mundial.

Dentro de las acciones que promovía Gandhi se encuentra la desobediencia civil en escala masiva a las leyes que habían sido impuestas por los británicos sobre la india, tal como la Marcha de la Sal de 1930.

Mahatma Gandhi fue víctima de la discriminación racial en Sudáfrica, pues en un tribunal de Durban, una ciudad de Sudáfrica, un magistrado europeo le pidió que se quitara el turbante que portaba en la cabeza, a lo que se negó y abandonó la sala.

Al viajar hacia Pretoria, la capital de Sudáfrica, lo echaron de un compartimento de primera clase, y durante su viaje un conductor blanco lo golpeó por no querer viajar en el estribor para que un pasajero europeo pudiera ocupar su lugar.

A su vez, le negaron la entrada a hoteles que eran reservados exclusivamente para europeos, discriminación a la que no sólo se veía expuesto él, sino todos los comerciantes indios, quienes aceptaban estos actos con resignacion.