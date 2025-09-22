Publica en redes

Palestina agradece a Sheinbaum por reconocer genocidio y pedir que pare

El reconocimiento del genocidio cometido por Israel en contra de Gaza y el llamado a que esto cese por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum fue agradecido por parte de la Embajada de Palestina en México

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México.
Claudia Sheinbaum, Presidenta de México. Foto: Gobierno de México.
La Razón Online

El reconocimiento del genocidio cometido por Israel en contra de Gaza y el llamado a que esto cese por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum fue agradecido por parte de la Embajada de Palestina en México.

Esta mañana, Claudia Sheinbaum se refirió por primera vez a los ataques israelíes contra Gaza como un genocidio y, en acompañamiento a la condena internacional, llamó a que se detenga el conflicto.

Las declaraciones fueron reconocidas por la representación diplomática, que consideró lo hecho como un acto de verdad.

“Agradecemos a la presidenta @Claudiashein por las posiciones de principio de México y por llamar las cosas por su nombre: lo que ocurre en Gaza es genocidio. Nombrarlo es un acto de verdad, y la verdad es el primer paso hacia la justicia”, señaló en su cuenta.

