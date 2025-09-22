Palestina agradece a Sheinbaum por reconocer genocidio y pedir que pare

El reconocimiento del genocidio cometido por Israel en contra de Gaza y el llamado a que esto cese por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum fue agradecido por parte de la Embajada de Palestina en México.

Esta mañana, Claudia Sheinbaum se refirió por primera vez a los ataques israelíes contra Gaza como un genocidio y, en acompañamiento a la condena internacional, llamó a que se detenga el conflicto.

Las declaraciones fueron reconocidas por la representación diplomática, que consideró lo hecho como un acto de verdad.

“Agradecemos a la presidenta @Claudiashein por las posiciones de principio de México y por llamar las cosas por su nombre: lo que ocurre en Gaza es genocidio. Nombrarlo es un acto de verdad, y la verdad es el primer paso hacia la justicia”, señaló en su cuenta.

Agradecemos a la presidenta @Claudiashein por las posiciones de principio de México y por llamar las cosas por su nombre: lo que ocurre en Gaza es genocidio. Nombrarlo es un acto de verdad, y la verdad es el primer paso hacia la justicia. 🇵🇸🤝🇲🇽 pic.twitter.com/L5O8wuYbmY — Embajada del Estado de Palestina en México (@PalestineMX) September 22, 2025

