Crisis marítima y propuesta de paz agitan conflicto en Gaza

La crisis en torno a Gaza vive horas decisivas en dos frentes: el marítimo y el político. Por un lado, la marina israelí interceptó casi toda la Flotilla Global Sumud, capturando a más de 450 activistas internacionales que se dirigían con ayuda humanitaria hacia el enclave palestino. Por otro, Hamas confirmó que evalúa la propuesta de alto al fuego presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que establece un calendario para el fin de la guerra iniciada hace casi dos años.

Sólo un barco, el Marinette, de bandera polaca y con seis pasajeros a bordo, sigue en ruta a Gaza. Su imagen navegando lentamente en aguas internacionales ha sido descrita por los organizadores de la Flotilla Global Sumud como un “acto de firmeza frente al bloqueo”. Sin embargo, la atención de la comunidad internacional se concentra también en la respuesta que dará Hamas al plan de paz impulsado por Washington.

Mohammed Nazzal, miembro de la oficina política de Hamas, declaró a Al Jazeera Arabic que el grupo examina cuidadosamente la iniciativa estadounidense y responderá “pronto”. El dirigente sostuvo que el movimiento islamista tiene derecho a expresar sus posiciones “de manera que sirvan a los intereses del pueblo palestino” y recalcó que no actúan bajo la lógica de la prisa impuesta desde el exterior.

El documento de la Casa Blanca incluye 20 puntos: un alto al fuego inmediato, intercambio de prisioneros entre Israel y Hamas, retirada gradual de tropas israelíes de Gaza, desarme del grupo y un gobierno de transición supervisado por un organismo internacional. El magnate dio a Hamas entre tres y cuatro días para aceptar los términos.

Si bien el plan ha sido presentado como una “oportunidad histórica” para la paz, las críticas no se han hecho esperar. Muchos palestinos lo consideran un esquema desequilibrado que favorece a Israel, ya que limita la resistencia armada, condiciona el retorno de desplazados y establece un modelo de gobernanza externo. Hamas, por su parte, ha insistido en anteriores negociaciones en que sólo aceptará un alto al fuego permanente y una retirada total de Israel, con garantías de que las familias desplazadas podrán volver a sus hogares en el norte de Gaza.

13 mil 357 gazatíes fueron asesinados del 18 de marzo al 2 de octubre

440 palestinos han muerto por falta de alimentos

PRESIONES Y MEDIACIONES. Egipto se sumó a los esfuerzos internacionales para persuadir a Hamas. El ministro de Exteriores, Badr Abdelatty, señaló que su país trabaja con Qatar y Turquía para convencer al grupo terrorista de aceptar la propuesta de Trump. “No demos ninguna excusa para continuar con la matanza diaria de civiles. Esto es más que venganza; es limpieza étnica”, dijo.

El diplomático subrayó que Egipto rechaza cualquier escenario de desplazamiento forzado, al considerarlo “el fin de la causa palestina”. En la misma línea, Rusia expresó disposición a apoyar el plan siempre que lleve a una solución de dos Estados, mientras la Unión Europea instó a Hamas a liberar rehenes y deponer las armas. Francia, en cambio, sostuvo que el movimiento “ha perdido” y debe aceptar su rendición política a cambio de amnistía o salida segura.

Analistas advierten que la iniciativa de Trump recuerda a anteriores intentos occidentales de imponer fórmulas en Medio Oriente sin participación local. La inclusión de figuras como Tony Blair, exprimer ministro británico asociado a la guerra de Irak, refuerza la desconfianza en la región.

ACTIVISTAS EN ASHDOD. Mientras tanto, la Flotilla Global Sumud se convirtió en un nuevo punto de fricción. Israel interceptó más de 40 embarcaciones, trasladando a los pasajeros al puerto de Ashdod. El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, confirmó que los activistas serán repatriados en vuelos chárter a Londres y Madrid a partir del lunes 6 de octubre.

Entre los detenidos figuran políticos europeos como Benedetta Scuderi y Marco Croatti, ya en centros de identificación israelíes. Otros, como Arturo Scotto y Annalisa Corrado, desembarcaron voluntariamente tras autorización oficial.

Los organizadores denunciaron que cientos de participantes siguen incomunicados, que fueron atacados con cañones de agua contaminada y que sufrieron interferencias en sus comunicaciones. Israel asegura, en cambio, que los abordajes fueron “pacíficos y sin violencia”, con la participación de más de 16 buques de su marina.

En tanto, el jefe de prensa del Gobierno de Gaza, Ismail al-Thawabta, acusó a Israel de “piratería” y agradeció a los activistas por llevar la causa palestina al mundo. “Puede que no hayan llegado físicamente, pero alcanzaron nuestros corazones con su solidaridad”, escribió en redes sociales.

Mientras tanto, el Ministerio de Salud palestino calcula más de 66 mil 225 muertos desde octubre de 2023, la mayoría mujeres y niños. Sólo en la última jornada murieron 53 personas en bombardeos israelíes, entre ellas 13 que esperaban ayuda humanitaria en el sur del enclave.

Israel ha intensificado sus operaciones en la ciudad de Gaza, ordenando evacuaciones masivas bajo amenaza de considerar “terroristas” a quienes permanezcan. Testimonios locales indican que los corredores de escape se convierten en objetivos militares, generando pánico entre la población desplazada.

Organizaciones internacionales como Médicos Sin Fronteras y el Comité Internacional de la Cruz Roja han suspendido parcialmente sus operaciones debido a la inseguridad. “No hay dónde ir ni dónde quedarse”, relató una trabajadora humanitaria que huyó tras ver bombardeada la casa contigua a la suya.