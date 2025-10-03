Estados Unidos ataca barco que salió de costa venezolana; mueren 4 ‘narcoterroristas’

Estados Unidos ataca barco en área sur de zona marítima de seguridad, el cual salió de la costa venezolana.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que Estados Unidos atacó un barco que transportaba “droga” y “narcoterroristas” en la zona sur de su área de seguridad que habría salido de costas venezolanas, hechos por los cuales resultaron muertos cuatro tripulantes.

A través de una publicación en X, Hegseth informó que el ataque se ejecutó más temprano este viernes, por órdenes del presidente estadounidense Donald Trump, y resultó en la muerte de “cuatro masculinos narco terroristas muertos”.

Earlier this morning, on President Trump's orders, I directed a lethal, kinetic strike on a narco-trafficking vessel affiliated with Designated Terrorist Organizations in the USSOUTHCOM area of responsibility. Four male narco-terrorists aboard the vessel were killed in the… pic.twitter.com/QpNPljFcGn — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 3, 2025

“Nuestra inteligencia confirmó sin lugar a dudas que este barco traficaba con narcóticos, que las personas a bordo eran narcoterroristas y que operaban en una ruta de tránsito conocida por el narcotráfico. ¡Estos ataques continuarán hasta que cesen los ataques contra el pueblo estadounidense!”, escribió en X.

Información en desarrollo…

am