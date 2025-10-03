Estados Unidos ataca barco que salió de costa venezolana; mueren 4 ‘narcoterroristas’

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que Estados Unidos atacó un barco que transportaba “droga” y “narcoterroristas” en la zona sur de su área de seguridad que habría salido de costas venezolanas, hechos por los cuales resultaron muertos cuatro tripulantes.
A través de una publicación en X, Hegseth informó que el ataque se ejecutó más temprano este viernes, por órdenes del presidente estadounidense Donald Trump, y resultó en la muerte de “cuatro masculinos narco terroristas muertos”.
“Nuestra inteligencia confirmó sin lugar a dudas que este barco traficaba con narcóticos, que las personas a bordo eran narcoterroristas y que operaban en una ruta de tránsito conocida por el narcotráfico. ¡Estos ataques continuarán hasta que cesen los ataques contra el pueblo estadounidense!”, escribió en X.
Información en desarrollo…
