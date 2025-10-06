Washington ataca de nuevo en el Caribe

El mandatario estadounidense Donald Trump confirmó que el ejército atacó otro barco el sábado que presuntamente transportaba drogas ilegales cerca de Venezuela, lo que causó cuatro muertos. Durante un discurso en la Estación Naval de Norfolk, Trump aseguró que la Marina “eliminará por completo a los terroristas del cártel” y advirtió que ahora investigarán el tráfico por tierra.

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó tener “toda la autorización necesaria” para los ataques, basándose en la designación de cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Sin embargo, expertos legales cuestionaron la legalidad de las operaciones en aguas internacionales, al considerar que eluden el debido proceso.

En tanto, Rusia condenó el ataque y alertó sobre una posible escalada en el Caribe. El ministro Sergei Lavrov expresó su apoyo al gobierno de Venezuela y denunció las acciones de Washington como una amenaza para la estabilidad regional.