Jefe de Hamás declara un alto el fuego permanente en Gaza y el fin de la guerra con Israel

El jefe de Hamás Jalil Al Haya, declaró este jueves un alto el fuego permanente y anunció el final de la guerra con Israel.

“Hemos recibido garantías de nuestros hermanos mediadores y del gobierno estadounidense, quienes afirman que la guerra ha terminado por completo”, según un comunicado difundido este jueves.

Al Haya agregó que Hamás seguirá: “trabajando con las fuerzas nacionales e islámicas para completar los pasos restantes y lograr los intereses de nuestro pueblo palestino, su autodeterminación y el cumplimiento de sus derechos hasta el establecimiento de su estado independiente con Jerusalén como su capital”.

Asimismo, insistió en que la delegación de Hamás abordó el plan con gran “responsabilidad” y presenta “una respuesta que sirve a los intereses de nuestro pueblo, protege sus derechos y previene el derramamiento de sangre. También incluye nuestra visión para poner fin a la guerra”.

Horas antes, fue el Presidente de EU, Donald Trump, quien daba por “terminada” la guerra, y confirmaba que viajará a Egipto para firmar el acuerdo de paz junto a Israel y Hamás.

Para que se produzca el fin de la guerra deberá haber una pronta liberación de rehenes israelíes y la retirada del ejército de Netanyahu en territorio palestino, según se ha dicho.

