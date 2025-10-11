Con alto al fuego, desplazados vuelven a Gaza

Decenas de miles de palestinos desplazados en Gaza han comenzado a regresar a las ruinas de sus hogares después de que el alto el fuego negociado rápidamente en los últimos días entre Hamas e Israel entrara en vigor al mediodía, hora local, el viernes, el primer alivio de la violencia implacable que han tenido los habitantes del devastado territorio desde marzo.

Un flujo constante de personas, se agolpó en una carretera costera en el centro de la Franja. Otras personas se dirigieron a diferentes partes del territorio palestino en el sur.

El Dato: La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo esperar que el alcanzado entre Israel y Hamas “realmente sea un acuerdo de paz y de soberanía de los pueblos”.

La destrucción que encuentran esta vez será aún mayor que en la pasada tregua de enero, después de que, en las últimas semanas, Israel librara una nueva ofensiva en la Ciudad de Gaza, situada en el norte. El ejército bombardeó edificios altos y destruyó hogares en lo que, dijo, fue un intento de destruir la infraestructura militar restante de Hamas.

“No quedaba nada. Solo unas pocas ropas, pedazos de madera y ollas”, dijo Fatma Radwan, quien fue desplazada de Jan Yunis. La gente aún trataba de recuperar cuerpos de debajo de los escombros, agregó.

Las tropas israelíes se retiraron a nuevas posiciones acordadas durante la mañana del viernes y se espera que Hamas libere a los 20 rehenes israelíes vivos que tiene retenidos a principios de la próxima semana, después de lo cual Israel liberará a 250 palestinos que cumplen condenas de larga duración en cárceles israelíes, así como a otros mil 700 detenidos durante la guerra.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se atribuyó el mérito de la liberación de los rehenes, diciendo en un discurso el viernes que la “seguridad de Israel” había dictado sus acciones en Gaza.

El mandatario también amenazó con el regreso de la violencia: “Hamas aceptó el acuerdo sólo cuando sintió la espada en el cuello, y aún la siente. Estamos acorralando a Hamas por todos lados en preparación para las siguientes etapas del plan, en las que Hamas será desarmado y Gaza será desmilitarizada. Si esto se logra por las buenas, que así sea. Si no, se logrará por las malas”.

Los funcionarios del grupo islamista se mostraron igualmente escépticos. Basel Naim, un alto dirigente del grupo militante, declaró el viernes, en una entrevista con Sky News, que no se desarmaría, contrariamente al plan de Trump: “Nuestras armas serán entregadas únicamente a manos de un Estado palestino, y nuestros combatientes podrán integrarse en el ejército nacional palestino”.

Mientras tanto, las Naciones Unidas recibieron la autorización de Israel para comenzar a entregar una mayor cantidad de ayuda a Gaza a partir del domingo. Los envíos de ayuda están destinados a abordar la grave desnutrición y las condiciones de hambruna provocadas por las ofensivas y las restricciones a la ayuda humanitaria por parte de Israel.

Sin embargo, la agencia palestina de noticias Wafa reportó algunos ataques aéreos contra diferentes puntos del enclave antes del mediodía, dejando 19 muertos, además de que los equipos de defensa civil han recuperado 99 cuerpos en diferentes áreas de la Franja, después de que las tropas completaran la primera retirada pactada.