Helicóptero se desploma en playa de Huntington Beach, California; hay 5 heridos | VIDEO

Cinco personas fueron hospitalizadas este sábado luego de que un helicóptero perdiera el control y se estrellara en la playa de Huntington Beach, al sur de California, Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:00 horas de este 11 de octubre, cerca del hotel Hyatt Regency, ubicado entre Twin Dolphins Drive y Beach Boulevard.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Huntington Beach, dos personas fueron rescatadas del helicóptero y otras tres que se encontraban en la calle resultaron heridas. Todas fueron trasladadas a un hospital, aunque se desconoce su estado de salud.

En un comunicado, añadió que el helicóptero involucrado está relacionado con el evento de recaudación de fondos "Cars ‘N Copters on the Coast“, presentado por la firma de abogados TorkLaw y programado para este domingo 12 de octubre en Huntington Beach.

En tanto, la policía indicó que notificó el incidente a la Administración Federal de Aviación (FAA, por su sigla en inglés) y a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), que suelen investigar este tipo de incidentes, pero que hasta el momento no ha ofrecido más detalles debido al cierre del gobierno de Estados Unidos.

Helicopter Crash Under Investigation in Huntington Beach Huntington Beach – Emergency crews are on scene following... Publicado por Huntington Beach Police Department en Sábado, 11 de octubre de 2025

Un video compartido en redes sociales muestra el momento en que el helicóptero sobrevuela unas palmeras en inmediaciones del hotel Hyatt Regency. En un momento, la aeronave se eleva y, al parecer, pierde el control, para luego estrellarse contra el suelo.

Mientras tanto, organizadores Cars ‘N Copters no han informado sobre la cancelación del evento en beneficio de la Huntington Beach Police and Community Foundation (HBPCF).

BREAKING: A Helicopter just lost control and crashed into trees on the each in Huntington Beach, California.



Hoping for the best. pic.twitter.com/DnCZSYP6C5 — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 11, 2025

También en California, el pasado 6 de octubre un helicóptero médico con tres personas a bordo se estrelló en la autopista 50 en Sacramento. Sin embargo, fue hasta este sábado que se reportó la muerte de una enfermera que viajaba en la aeronave.

El helicóptero accidentado, un Eurocopter EC-130 con matrícula N414RX, era operado por REACH Air Medical Services, compañía que brinda servicios de transporte aéreo en California, Nevada, Oregón, Colorado y Wyoming.

Este 11 de octubre, REACH informó el fallecimiento de Susan “Suzie” Smith, enfermera con más de 50 años de carrera a la que recordó como “un pilar de la comunidad de servicios médicos de emergencia y atención médica, quien salvó innumerables vidas”.

Las otras dos personas que viajaban en el helicóptero han sido identificadas como Chad Millward, el piloto, y la paramédica Margaret Davis. Ambos se encuentran en estado crítico.

El martes, la FAA informó que que estaba investigando el incidente.

