Miles de palestinos continúan regreso a Gaza tras tregua; avanza plan de paz

Palestinos se congregan para recibir ayuda humanitaria de un convoy que entró a Gaza, en medio del alto el fuego.

Miles de palestinos desplazados comenzaron a regresar este fin de semana a sus vecindarios en la Franja de Gaza, tras la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y el grupo islamista Hamás.

El acuerdo, mediado por Estados Unidos, marca el primer paso hacia el fin de una guerra de dos años que ha dejado más de 67 mil muertos y 170 mil heridos, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza citadas por la agencia Europa Press.

Manifestación pro palestina en Londres, Reino Unido. ı Foto: Reuters

De acuerdo con Reuters, las tropas israelíes iniciaron su retirada de las principales zonas urbanas como parte de la primera fase del pacto, que contempla además el intercambio de rehenes y prisioneros. Hamás deberá liberar a los 48 rehenes que siguen en su poder en un plazo de 72 horas, mientras que Israel excarcelará a 250 palestinos con largas condenas y a 1,700 detenidos durante la guerra.

En paralelo, Associated Press informó que unos 200 soldados estadounidenses llegaron a Israel para establecer un centro logístico que facilitará el ingreso de ayuda humanitaria y monitoreará el cumplimiento de la tregua. El jefe del Comando Central de Estados Unidos, almirante Brad Cooper, precisó que el operativo “no implicará botas estadounidenses sobre el terreno en Gaza”.

Palestinos desplazados al sur de Gaza regresan al norte tras el alto el fuego entre Israel y Hamás. ı Foto: Reuters

La situación humanitaria sigue siendo crítica. Organismos internacionales estiman que más de tres de cada cuatro edificios en el enclave han sido destruidos, generando un volumen de escombros equivalente a 25 veces la Torre Eiffel. El Programa Mundial de Alimentos anunció que está listo para reabrir 145 puntos de distribución de comida, a la espera de que Israel autorice el ingreso de más convoyes con suministros.

A pesar del alto el fuego, el Ministerio de Salud de Gaza denunció al menos 35 muertos en las primeras 24 horas de la tregua, lo que pone en duda su estabilidad. Además, la crisis de hambruna ha provocado 463 fallecimientos, entre ellos 157 niños, según datos del mismo organismo.

Manifestación pro palestina en Berlín, Alemania. ı Foto: Reuters

Por otro lado, el futuro político del enclave permanece incierto. El plan de 20 puntos impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump prevé que Israel mantenga una presencia militar indefinida en la frontera, mientras una fuerza internacional —compuesta principalmente por países árabes y musulmanes— asumiría la seguridad interna.

Trump anunció que viajará el lunes a Israel y Egipto, y se convertirá en el primer mandatario estadounidense en dirigirse al Parlamento israelí desde 2008. En declaraciones desde la Casa Blanca, aseguró que “todos están cansados de los combates” y expresó su esperanza en que el acuerdo sea “el inicio de una paz duradera”.

Sin embargo, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu advirtió que retomará las operaciones si Hamás no entrega las armas. “Si se logra por la vía fácil, que así sea; si no, será por la difícil”, afirmó.

Con información de Reuters, Associated Press y Europa Press.

