Zelenski felicita a Trump por acuerdo en Gaza: ‘es posible parar otras guerras, como la de Rusia’

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reiteró que cuenta con el apoyo de Estados Unidos para terminar guerra con Rusia.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, felicitó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por su mediación en el conflicto entre Israel y Hamás en Gaza, y aseguró que, del mismo modo, “es posible detener otras guerras” como la que Rusia libra contra su país.

A través de una publicación en la red social X, Zelenski informó que sostuvo una “conversación muy positiva y productiva” con el mandatario estadounidense, a quien reconoció por haber alcanzado un “logro extraordinario” con el acuerdo de paz en Medio Oriente.

Donald Trump y Volodimir Zelenski en la Casa Blanca, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

“Si una guerra puede detenerse en una región, entonces seguramente otras guerras también pueden detenerse, incluida la guerra rusa”, escribió el mandatario ucraniano.

Zelenski también informó a Trump sobre los recientes ataques rusos contra el sistema energético ucraniano y agradeció su “voluntad de apoyar” al país. Ambos discutieron “oportunidades para fortalecer la defensa aérea” y posibles acuerdos concretos para garantizar la protección de Ucrania.

I had a call with US President Donald Trump—a very positive and productive one. I congratulated @POTUS on his success and the Middle East deal he was able to secure, which is an outstanding achievement. If a war can be stopped in one region, then surely other wars can be stopped… pic.twitter.com/gDuEANq2e6 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 11, 2025

“El presidente Trump tiene buenas ideas sobre cómo realmente fortalecernos”, destacó Zelenski, quien añadió que para alcanzar la diplomacia “debe existir disposición del lado ruso” y que ello “solo puede lograrse a través de la fuerza”.

Horas después, el mandatario ucraniano publicó un segundo mensaje en el que subrayó que “el mundo ve lo que Rusia está haciendo y cómo intenta aprovecharse” mientras los líderes globales concentran sus esfuerzos en terminar la guerra en Medio Oriente.

The world sees what Russia is doing and how it tries to take advantage, while global leaders focus on ending the war in the Middle East. Chances are good that the deal will be effective there. And the greater the peace and security in one region, the more opportunities it brings… pic.twitter.com/LwNaTTwkOx — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 11, 2025

Según Zelenski, el avance del acuerdo en Gaza “traerá más paz y seguridad al mundo” y reiteró el llamado a los aliados occidentales para que mantengan el apoyo militar y político a Ucrania.

“Contamos con Estados Unidos y con todos nuestros socios para seguir actuando con decisión y ejercer una fuerte presión, de modo que nuestro pueblo sienta el apoyo, tenga protección y Ucrania pueda mantenerse firme”, afirmó.

El mandatario concluyó que ha recibido “las señales necesarias” de que Washington evalúa nuevas formas de cooperación bilateral. “Estamos agradecidos por ello”, señaló.

