Hamás entrega a la Cruz Roja a primeros rehenes israelíes tras cese al fuego en Gaza

Gente reunida antes de la liberación de rehenes israelíes retenidos en Gaza.

El Comité Internacional de la Cruz Roja informó este lunes que había comenzado “una operación de varias fases” para supervisar la liberación e intercambio de rehenes y detenidos, como parte del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza.

De acuerdo con Associates Press, Hamás liberó a los primeros siete rehenes bajo la custodia de la Cruz Roja; sin embargo, se desconoce su estado de salud.

Hamás informó que 20 rehenes serán intercambiados por más de casi 2 mil prisioneros palestinos que serán liberados por las autoridades israelíes.

We have started a multi-phase operation to facilitate the release and transfer of hostages and detainees as part of a ceasefire agreement between Israel and Hamas.



Al mismo tiempo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron la liberación y el traslado de siete rehenes, y añadieron en la red social X que esperan a más cautivos en el transcurso de este lunes.

Al momento, no se ha anunciado la liberación de los prisioneros palestinos, entre ellos 250 que cumplen cadena perpetua, además de mil 966 capturados en Gaza durante la guerra y retenidos sin cargos.

Los detenidos abordaron autobuses en cárceles israelíes y se esperaba que la mayoría fueran liberados en el Hospital Nasser de Gaza este lunes, según informó a Reuters un funcionario involucrado en la operación.

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viaja a Israel, donde a finales de este año recibirá la mayor condecoración civil, según declaró el presidente Isaac Herzog.

El conflicto se desató por un ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, que mató a unas mil 200 personas en Israel y tomó como rehenes a 251. Desde entonces, los ataques aéreos y terrestres israelíes han devastado Gaza, matando a más de 67 mil palestinos, según las autoridades sanitarias del enclave.

Con información de Reuters y AP.

