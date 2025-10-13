Estados Unidos analiza envío de Tomahawks a Ucrania

Un misil de ataque terrestre Tomahawk, el 23 de marzo de 2003.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió ayer que podría transferir misiles de largo alcance Tomahawk a Ucrania si Rusia no pone fin al conflicto, una declaración que aumenta la tensión diplomática entre Washington y Moscú.

Durante su vuelo hacia Israel a bordo del Air Force One, el magnate señaló: “Podría decir: ‘Si esta guerra no se resuelve, les enviaré Tomahawks’. Es un arma increíble, muy ofensiva, y sinceramente, Rusia no la necesita”. Añadió que, aunque aún no ha tomado una decisión definitiva, “es apropiado mencionarlo”.

El Dato: Zelenski dijo ayer que una contraofensiva ucraniana logró avances en la región sureña de Zaporiyia, así como en la región de Donetsk, punto focal del conflicto.

Las declaraciones surgieron tras una conversación con el líder ucraniano Volodimir Zelenski, quien calificó el diálogo como “muy productivo”, centrado en el fortalecimiento de la defensa aérea, la resiliencia y las capacidades de largo alcance de su país.

Por su parte, el portavoz ruso Dmitry Peskov previamente advirtió que el posible suministro de Tomahawks “es extremadamente preocupante” y podría desencadenar “una nueva etapa de escalada”. Recordó que algunos de estos misiles pueden portar ojivas nucleares, lo que implicaría un riesgo grave de interpretación militar errónea.

“Imaginen: se lanza un misil de largo alcance y sabemos que podría ser nuclear. ¿Cómo debería reaccionar Rusia?”, declaró Peskov. Por su parte, el presidente Vladimir Putin reiteró que el uso de Tomahawks sin personal estadounidense sería “imposible”, por lo que cualquier envío representaría una participación directa de Washington.

3 mil 100 drones rusos fueron lanzados contra Kiev la semana pasada

Las advertencias coincidieron con una nueva ofensiva rusa contra la red eléctrica ucraniana, en una campaña que busca paralizar la infraestructura energética antes del invierno. Dos trabajadores de DTEK, la principal empresa privada del sector, resultaron heridos tras un bombardeo a una subestación. El Ministerio de Energía ucraniano informó además de daños en Donetsk, Odesa y Chernihiv.

Asimismo, Zelenski pidió sanciones más severas contra los compradores de petróleo ruso, con el argumento de que financian la maquinaria de guerra del Kremlin. En su cuenta de X, afirmó que Rusia lanzó “más de tres mil 100 drones, 92 misiles y alrededor de mil 360 bombas planeadoras” en la última semana, intensificando el “terror aéreo” sobre las ciudades ucranianas.

En entrevista con Fox News, Zelenski expresó su deseo de que Trump utilice su influencia para alcanzar un alto al fuego similar al logrado entre Israel y Hamas. “Esperamos que use los mismos instrumentos, incluso con mayor intensidad, para presionar a Putin a detener esta guerra”, dijo.

Aunque Trump no ha confirmado la entrega de los misiles, reconoció que “ya ha tomado una decisión” al respecto, sin detallar los términos. Indicó además que, antes de aprobar cualquier envío, quiere saber exactamente cómo Ucrania los emplearía para evitar una escalada directa del conflicto.

En las últimas semanas, Trump ha modificado su visión sobre el conflicto, al pasar de sugerir concesiones territoriales a afirmar que Ucrania podría recuperar todo el territorio ocupado. Una delegación ucraniana de alto nivel visitará Estados Unidos esta semana para discutir el suministro de armamento de precisión, incluidos los misiles ATACMS y Tomahawks.

En tanto, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, aliado de Putin, restó importancia a las amenazas de Washington: “Nuestro amigo Donald a veces adopta un enfoque más contundente, luego se relaja. No debemos tomarlo al pie de la letra”, declaró a la televisión rusa.