Trump asegura que ‘la guerra de Gaza ha terminado’; pide entrar a ‘nueva era de paz’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proclamó este lunes el fin de la guerra en Gaza y anunció el inicio de una “nueva era de paz” en Oriente Medio, tras el avance de la liberación de los rehenes israelíes en poder de Hamás y la excarcelación de detenidos palestinos por parte de Israel.

La declaración de Trump se produjo después de que Hamás liberara a 20 rehenes confirmados con vida, en el marco de un acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía.

Donald Trump preside cumbre de paz para Medio Oriente en Egipto. ı Foto: Reuters

A su vez, Israel puso en libertad a cerca de dos mil prisioneros palestinos, algunos condenados por ataques mortales, lo que provocó escenas de júbilo en Tel Aviv, Gaza y Cisjordania.

Horas más tarde, el mandatario estadounidense presidió en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij una cumbre internacional a la que asistieron más de veinte líderes de Europa y Oriente Medio.

Ahí, Trump aseguró que “la guerra de Gaza ha terminado” y que la región tiene ahora la oportunidad de “rechazar el terrorismo de una vez por todas”.

Durante la reunión, el presidente firmó junto a sus homólogos de Egipto, Turquía y Qatar un documento en el que se comprometieron a “trabajar colectivamente” por la reconstrucción y la estabilidad del enclave palestino.

La presidencia egipcia informó que las conversaciones abordaron temas de gobernanza, seguridad y reconstrucción, con especial atención a la entrada de ayuda humanitaria, tras la hambruna declarada por Naciones Unidas en agosto.

Trump exhortó a los líderes regionales a “dejar atrás las viejas disputas y los odios amargos”, y afirmó ante el Parlamento israelí que “una larga pesadilla ha terminado”. En su discurso, prometió apoyar la reconstrucción de Gaza y pidió a los palestinos “alejarse para siempre del camino del terror y la violencia”.

Sin embargo, persisten desafíos para consolidar la tregua. Hamás e Israel, ausentes de la cumbre egipcia, aún no han definido la estructura de gobierno en Gaza ni las condiciones del desarme del grupo islamista.

Según Reuters, el ejército israelí continúa la recuperación de los restos de al menos 26 rehenes fallecidos, mientras que más de 68 mil palestinos han muerto desde el inicio del conflicto en octubre de 2023.

Trump concluyó su intervención con un mensaje de optimismo: “El cielo está en calma, las armas en silencio y el sol sale sobre una Tierra Santa que finalmente está en paz”.

Con información de Reuters, Europa Press y Associated Press.

