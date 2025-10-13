Trump firma acuerdo de paz para Gaza durante cumbre en Egipto: ‘Es un gran día para el mundo’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una cumbre en Egipto, firmó el acuerdo de paz para Medio Oriente, que formaliza el plan que él mismo propuso para terminar el conflicto en Gaza que sostienen Israel y Hamás.

Durante la firma, en la cumbre organizada en Sharm el Sheij, Egipto, el mandatario estadounidense calificó la firma como “un día increíble para el mundo” y aseguró que el acuerdo “evitará una posible Tercera Guerra Mundial”.

El pacto contempla la liberación de los 20 rehenes israelíes que seguían con vida en poder de Hamás, quienes ya fueron entregados a Israel, así como la excarcelación de cerca de dos mil prisioneros palestinos.

El intercambio fue supervisado por la Cruz Roja, en lo que se considera un paso crucial del proceso de pacificación.

Durante su visita a Israel, previa a la cumbre, Trump afirmó ante la Knesset que el acuerdo representa “el amanecer histórico de un nuevo Oriente Próximo”. En su discurso, el mandatario instó a los países de la región a dejar atrás sus disputas y a trabajar de manera “responsable y productiva” por la estabilidad.

Asimismo, tendió “una mano de amistad” a Irán, aunque advirtió que cualquier intento de destruir a Israel “está condenado al fracaso”.

Al respecto, el plan propone la creación de una nueva autoridad administrativa para Gaza, coordinada por una fuerza multinacional liderada por Estados Unidos, mientras Israel se retira gradualmente del territorio.

Trump aseguró contar con “garantías” de actores regionales sobre la primera fase del proyecto y expresó su confianza en que el proceso se consolide, pese a la negativa de Hamás a desarmarse.

El acto en Egipto fue copresidido por Trump y el presidente Abdel Fattah al-Sisi, con la participación de líderes como Emmanuel Macron, Recep Tayyip Erdogan, Pedro Sánchez, Giorgia Meloni, Keir Starmer, Antonio Guterres y el rey Abdalá II de Jordania.

