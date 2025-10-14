‘Desaparecieron mi cabello’: Trump enfurece por su foto en portada de revista Time

Donald Trump enfurece por la portada que le dedicó la revista Time: la peor de todos los tiempos'.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es uno de los personajes más importantes en la política contemporánea, pero también uno de los más controversiales, especialmente debido a sus intensos discursos y sus radicales decisiones… pero también por su conocida dura personalidad.

Así quedó demostrado esta semana, cuando Trump, después de aparecer en la portada de la revista Time por su celebrada mediación en el conflicto de Gaza, emitió un comentario que provocó desde incredulidad hasta risas: estaba inconforme con su peinado en la fotografía principal de la prestigiosa revista.

Trump asegura que su foto en Times en “la peor de todos los tiempos”

La más reciente edición de la revista de política y cultura Time dedicó un artículo completo a laurear el rol de Donald Trump como mediador entre Israel y Hamás en Gaza. Sin embargo, aunque la situación alegró al republicano, también lo enfureció por un pequeño detalle: la foto en la portada.

Así es la portada de Trump en Time, que el mandatario estadounidense criticó. ı Foto: Especial

A través de su red social Truth, el mandatario estadounidense celebró la publicación de este “relativamente buen” artículo, pero acusó que la fotografía escogida para la portada es, probablemente, “la peor de todos los tiempos”.

Lo anterior a causa de que, explicó, los fotógrafos “desaparecieron mi cabello y pusieron algo en mi cabeza que parece una corona flotante muy pequeña”.

“Nunca me ha gustado tomarme fotos desde ángulos inferiores, pero esta es pésima, lo que merece ser señalado. ¿Qué están haciendo y por qué?”, cuestionó el presidente.

Al observar la fotografía, parece que Trump no tiene cabello, una situación que ha provocado burlas entre sus detractores incluso desde los tiempos de su primera presidencia, en 2016.

Sin embargo, la situación cobra relevancia al tomar en cuenta que Trump mantiene una tensa relación con la revista Time. No es la primera vez que ataca una publicación de la misma. Anteriormente, en marzo, hizo una queja por un retrato suyo en el Capitolio de Colorado, la cual, dijo, estaba “distorsionada”. También, criticó la publicación de una foto de Elon Musk en el Despacho Oval, en febrero.

Trump ha aparecido en repetidas ocasiones en la portada de Time e, incluso, ha sido nombrado Persona del año. ı Foto: Especial

La revista Time es una de las más prestigiosas de Estados Unidos, pues, a través de sus artículos y portadas, ha documentado el pensamiento de cada época, y las situaciones que son relevantes en cada momento histórico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aparecido un total de 15 veces en la portada de la revista, y ha sido nombrado Persona del Año en dos ocasiones: 2016 y 2024.

