Gaza: concretan canje de rehenes y declaran fin de la guerra bajo tutela de Trump

La primera fase del cese al fuego en Gaza concluyó ayer con la liberación de los últimos 20 rehenes israelíes y cerca de mil 900 prisioneros palestinos, en un paso clave del acuerdo promovido por Estados Unidos. La medida, que también incluyó el retorno de cuatro rehenes fallecidos a Israel, marca un primer avance tangible en un conflicto que devastó el territorio durante más de dos años.

El mandatario estadounidense Donald Trump afirmó primero ante la Knesset que Israel ha ganado todo lo que podía por la fuerza y que ahora es el momento de convertir esas victorias en “el premio final de paz y prosperidad para todo Oriente Medio”. Previamente, a bordo del Air Force One, el magnate aseguró que Hamas mantendrá temporalmente el control armado en Gaza, bajo supervisión internacional, y confió en que el alto al fuego se mantendrá.

El Dato: La declaración firmada es un raro reconocimiento por parte de la administración Trump de que los palestinos y los israelíes merecen derechos iguales.

Más tarde en Egipto, se firmó el acuerdo con moderadores de Catar, Turquía y Estados Unidos, el cual establece principios de tolerancia, dignidad e igualdad de oportunidades, con la intención de garantizar un entorno seguro y de prosperidad económica para todos los habitantes del territorio. Trump destacó que la reconstrucción será “la parte más fácil” y subrayó la capacidad de Estados Unidos y los países aliados para liderar la rehabilitación de infraestructura y viviendas. Naciones Unidas estima que se requerirán decenas de miles de millones de dólares para completar el proceso.

Durante la cumbre en Sharm el-Sheikh, el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sissi describió la propuesta como la “última oportunidad” para la paz en la región y reiteró su apoyo a una solución de dos Estados. Mientras que el republicano instó a los líderes a dejar atrás las viejas disputas y los odios generacionales, promoviendo una nueva era de cooperación. Más de 20 países participaron en la cumbre, incluyendo representantes de Europa y Medio Oriente, así como el líder palestino Mahmud Abás.

El plan prevé la creación de un comité palestino tecnocrático para administrar Gaza temporalmente bajo la supervisión de un organismo internacional, denominado “Consejo de la Paz”, presidido por el líder de Estados Unidos. Además, se contempla el despliegue de fuerzas árabes y policías palestinos para mantener seguridad y orden, mientras las tropas israelíes completan su retirada parcial de zonas urbanas críticas.

190 mil toneladas de ayuda humanitaria para Gaza aprobó Israel

La gente se reúne para saludar a los presos palestinos liberados, ayer. ı Foto: AP

CAUTIVOS Y PRISIONEROS. Mientas tanto, en Israel, la llegada de los 20 rehenes vivos fue celebrada con júbilo en proyecciones públicas a las que asistieron miles de personas. Las familias se reunieron con sus seres queridos tras años de cautiverio, en tanto Hamas facilitó videollamadas previas al retorno de los prisioneros para garantizar la comunicación con sus allegados.

En Gaza y Cisjordania, la liberación de los prisioneros generó manifestaciones de alegría, especialmente entre aquellos que cumplen cadena perpetua o fueron detenidos sin cargos durante la guerra. Los palestinos consideran a los prisioneros como luchadores por la libertad, lo que hace que la medida tenga un fuerte respaldo social. Al mismo tiempo, la población enfrenta condiciones desesperadas, con destrucción masiva de viviendas, servicios básicos colapsados y severas limitaciones económicas.

La primera fase del acuerdo del cese al fuego establece un flujo seguro de ayuda humanitaria y la reapertura de cruces fronterizos, mientras Estados Unidos mantienen 200 soldados para supervisar la implementación. El magnate reitero su compromiso de apoyar la reconstrucción y pidió a los palestinos” apartarse del camino del terror y la violencia”.

Donald Trump sostiene el acuerdo firmado durante la cumbre de paz, ayer. ı Foto: AP

Por su parte, el jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, anunció la movilización de 11 millones de dólares del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (FCACE) para reforzar la ayuda humanitaria antes del invierno. Esto se suma a los nueve millones de dólares previamente destinados al envío de combustible para mantener los servicios de las agencias en la Franja. La Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU confirmó además que Israel autorizó la entrada de 190 mil toneladas de alimentos, medicamentos y otros bienes, incluidas tiendas de campaña, carne, fruta fresca y harina, lo que supera en 20 mil toneladas.

Asimismo, Hamas desplegó combatientes y policías en varias zonas de Gaza. Informes de Telegram vinculados a Hamas señalaron ataques contra “colaboradores y traidores”, refiriéndose a milicias apoyadas por Israel. Por otra parte, previamente Trump pidió al presidente israelí, Isaac Herzog, el indulto para Benjamín Netanyahu, debido al juicio por corrupción y el cual ha ido postergando el premier por la guerra contra Gaza.