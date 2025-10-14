Líder de Madagascar deja el país por protestas

Un manifestante ondea la bandera mientras se reúnen fuera del ayuntamiento, ayer.

El presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, confirmó este martes que se trasladó a un “lugar seguro” para proteger su vida ante las protestas de la Generación Z que sacuden el país desde hace casi tres semanas por recurrentes cortes de agua y electricidad.

En un video publicado en la página oficial de Facebook de la Presidencia, Rajoelina aseguró que su objetivo es “encontrar una solución” y supervisar la recepción de grupos electrógenos para enviarlos al país, sin dejar claro si se encuentra fuera del territorio nacional.

El mandatario, de 51 años, subrayó que la única vía para superar la crisis es “el respeto a la Constitución” y llamó a iniciar un diálogo nacional, recordó que las crisis políticas anteriores retrasaron una década el desarrollo del país. La publicación del video se retrasó debido a que soldados armados amenazaron con tomar los medios estatales en Antananarivo.

El Tip: Las movilizaciones derivaron en protestas contra el gobierno, es el mayor desafío para Rajoelina desde su reelección en 2023.

Según Radio Francia Internacional, el mandatario Rajoelina abandonó Madagascar el pasado domingo a bordo de un avión militar francés, con posible destino a Dubái, tras un acuerdo con autoridades francesas para facilitar una solución pacífica.