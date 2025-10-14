Un muerto por explosión de coche bomba afuera de centro comercial en Guayaquil | VIDEO

La explosión de un vehículo registrada este martes al exterior de un centro comercial de Guayaquil, en Ecuador, dejó al menos una persona muerta y varias lesionadas.

La detonación ocurrió alrededor de las 18:30 detalló que el estallido ocurrió sobre la Avenida Joaquín Orrantia, al norte de la ciudad en provincia del Guayas, en las inmediaciones del Mall del Sol y del Sheraton Guayaquil Hotel.

En declaraciones al canal de televisión Ecuavisa, el jefe de la División Especializada del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Jorge Montanero, detalló que el fallecido es un taxista que se encontraba cerca del vehículo que estalló.

Al ser cuestionado sobre si se trató de un coche bomba, Montanero señaló que “no sabemos, pero un coche normal no explota de esta forma, pero habrá que esperar el informe de la policía”.

#BCBGInforma | Atendemos incendio vehicular en la Av. Joaquín Orrantia. Despachamos dos unidades de combate, un vehículo de rescate y cuatro ambulancias.



Paramédicos brindan atención a varias personas heridas. Se registra una persona sin signos vitales. pic.twitter.com/CUjNArtRt7 — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) October 15, 2025

En redes sociales circulan videos del momento exacto de la explosión del vehículo, que quedó envuelto en una bola de fuego.

Humberto Plaza, gobernador de Guayas, calificó al hecho de “terrorismo puro y duro” y señaló que es la “única forma de atemorizar a Guayaquil”.

Aseguró que la policía buscará a los responsables. “Los vamos a agarrar, van a pagar y estas personas serán procesadas por terrorismo”, enfatizó.

Muchos heridos por la explosión de un vehículo, afuera del hotel Sheraton pic.twitter.com/55RSlXTEl2 — ✨ BoruSara Fan ✨ (@dayanaalvarez27) October 14, 2025

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado de Ecuador informó en la red social X que abrió una investigación tras el estallido del vehículo en Guayaquil.

🔴 URGENTE

Se reporta un coche bomba este 14 de octubre en la avenida Juan Tanca Marengo, frente al Mall del Sol, al norte de Guayaquil. La explosión dejó, por ahora, a un taxista caído. Hay vidrios rotos en el edificio en forma de barril.

Noticia en desarrollo. pic.twitter.com/m2ZOY6siDo — LaDefensa (@LaDefensaEc) October 15, 2025

Información en desarrollo...

