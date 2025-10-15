Trump asegura haber autorizado operaciones de la CIA en Venezuela

El presidente dijo que buscaban "proteger los intereses de EU"; expertos advierten riesgos de violaciones al derecho internacional.

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump confirmó públicamente que durante su administración se autorizaron operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Venezuela, un hecho que ha generado polémica internacional y fuertes cuestionamientos sobre la legalidad de dichas acciones.

En una reciente declaración, el presidente estadounidense admitió haber firmado una directiva presidencial secreta (conocida como presidential finding) que permitió a la CIA “proteger los intereses de Estados Unidos en la región”.

Aunque este tipo de autorizaciones están contempladas por la ley norteamericana, su contenido se mantiene clasificado y sólo se notifica a los comités de inteligencia del Congreso.

El presidente de EU, Donald Trump, en la Casa Blanca, ayer. ı Foto: Reuters

De acuerdo con reportes de algunos medios, la medida habría dado pie a operaciones de inteligencia, sabotaje y apoyo a grupos opositores en Venezuela, además de coordinar acciones contra embarcaciones sospechosas en aguas del Caribe. En algunos de esos ataques se reportaron muertes de tripulantes, lo que elevó las críticas por posibles violaciones al derecho internacional.

Trump defendió las acciones al asegurar que “Venezuela se ha convertido en un centro de narcotráfico y corrupción que amenaza la seguridad de América”. Sin embargo, no se ha presentado evidencia desclasificada que pruebe los supuestos vínculos de las embarcaciones con el crimen organizado.

En el Congreso, legisladores demócratas exigieron al gobierno actual y a las agencias de inteligencia mayor transparencia y la entrega del texto completo del presidential finding. Consideran que la falta de supervisión podría haber permitido abusos de poder y operaciones ilegales fuera del marco del derecho internacional.

Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro calificó las declaraciones de Trump como “una confesión pública de agresión” y anunció que denunciará el caso ante organismos multilaterales.

El episodio reaviva el debate sobre los límites de las operaciones encubiertas de Estados Unidos en América Latina, una región con larga historia de intervenciones.

El presidente venezolano Nicolás Maduro, el pasado 18 de julio. ı Foto: Reuters

Expertos advierten que las revelaciones podrían generar nuevas tensiones diplomáticas y cuestionamientos sobre la legitimidad del uso de la fuerza por parte de Washington.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL