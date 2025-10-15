Trump contempla ataques terrestres en Venezuela tras reconocer operaciones encubiertas de la CIA

Donald Trump confirmó este miércoles que autorizó operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela, donde considera lanzar operaciones terrestres.

Lo anterior, luego de que The New York Times informara sobre la directiva, que, según funcionarios estadounidenses, se trata de una estrategia para sacar del poder a Nicolás Maduro, a quien Washington ha vinculado con el narcotráfico.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto›Reuters

Este 15 de octubre, en la Oficina Oval, Trump afirmó que autorizó las operaciones de la CIA porque “en primer lugar, han vaciado sus prisiones en Estados Unidos, y las drogas, tenemos muchas drogas que llegan de Venezuela. Muchas llegan por mar”.

Agregó que su administración también está “mirando a tierra”, y cuestionado sobre si la CIA tiene autoridad para “eliminar” a Maduro, respondió: “no quiero contestar a una pregunta como esa. Es una pregunta ridícula para mí. No es una pregunta ridícula, pero ¿no sería ridículo que yo la contestara?“.

Desde principios de septiembre el ejército estadounidense ha atacado a cinco embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico en el mar Caribe, matando a 27 personas. Al menos cuatro lanchas habían salido de Venezuela.

Ataque de Estados Unidos a embarcación procedente de Venezuela. ı Foto: Reuters / X, @marcorubio

Mientras tanto, el gobierno de Venezuela rechazó las declaraciones “belicistas y extravagantes” de Donald Trump, y señaló que las operaciones constituyen una “gravísima violación del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas”.

“Observamos con extrema alarma el uso de la CIA, así como los despliegues militares anunciador en el Caribe, que configuran una política de agresión, amenaza y hostigamiento contra Venezuela”, manifestó.

En un comunicado difundido a través de Telegram, el canciller Yván Gil Pinto informó que la misión permanente de Venezuela ante la ONU elevará este 16 de octubre su denuncia ante el Consejo de Seguridad y el Secretario General, “exigiendo rendición de cuentas al gobierno de Estados Unidos y la adopción de medidas urgentes que impidan una escalada militar en el Caribe.”

Con información de Reuters y AP.

