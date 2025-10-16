EU despliega helicópteros de combate cerca de Venezuela; crecen las tensiones en el Caribe

El Ejército de Estados Unidos ha desplegado helicópteros de combate cerca de la costa venezolana, como parte de ejercicios militares que Washington describe oficialmente como “entrenamientos de rutina”, pero que han despertado preocupación internacional por su cercanía al territorio sudamericano.

De acuerdo con reportes, aeronaves de operaciones especiales, entre ellas modelos MH-6 Little Bird y MH-60 Black Hawk, realizaron maniobras en los últimos días a menos de 90 millas náuticas —unos 145 kilómetros— de la costa venezolana, en una zona próxima a Trinidad y Tobago y cercana a plataformas petroleras y de gas.

Un funcionario estadounidense, citado de forma anónima por el diario estadounidense, afirmó que los vuelos forman parte de ejercicios de entrenamiento y negó que se trate de preparativos para una operación militar directa contra el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, el despliegue ocurre en un contexto de creciente fricción entre Washington y Caracas.

El presidente Donald Trump confirmó recientemente que ha autorizado operaciones encubiertas de la CIA dentro de Venezuela, con el argumento de combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

Estados Unidos acusa a altos mandos del gobierno venezolano de integrar el llamado “Cártel de los Soles”, una organización que, según Washington, facilita el tráfico de drogas hacia el norte del continente. Caracas rechaza esas acusaciones y las considera parte de una campaña política para justificar acciones hostiles.

En semanas recientes, EU también ha realizado ataques contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Caribe, algunos de ellos en aguas cercanas a Venezuela.

El gobierno venezolano denunció los hechos ante el Consejo de Seguridad de la ONU, solicitando que se declare a esas acciones como ilegales y una violación a su soberanía.

Mientras tanto, analistas advierten que el incremento de maniobras militares estadounidenses en el Caribe podría escalar la tensión regional y afectar la estabilidad energética y política de la zona.

Aunque Washington insiste en que se trata de ejercicios de entrenamiento, la presencia de helicópteros de combate y fuerzas especiales tan cerca del territorio venezolano refuerza el clima de desconfianza entre ambos países.

MSL