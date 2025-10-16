Haces Barba asegura que se escuchó fuerte y claro la postura del sector obrero en reuniones de análisis del T-MEC

Pedro Hacer Barba aseguró que durante las reuniones de trabajo, en las que se llevó a cabo un análisis del T-MEC, la postura del sector obrero fue escuchada, y que se va a trabajar en condiciones de equidad y de desarrollo sostenible.

Luego de que la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) participara, junto con otras representaciones sindicales, en las reuniones de trabajo de análisis del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el diputado y coordinador de Operación Política del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Pedro Haces Barba, sostuvo que “se escuchó fuerte y claro la postura del sector obrero en reuniones de análisis del T-MEC.”

Haces Barba indicó que en la mesa de trabajo se reconocieron los avances en materia de libertad sindical y negociación colectiva en México, mismos que señaló se habían implementado desde la llegada del expresidente, Andrés Manuel López Obrador, y a los cuáles se les ha dado continuidad con la llegada de la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Estamos muy contentos de haber sido invitados, porque escucharon nuestras posturas sobre las áreas de oportunidad del apartado laboral del T-MEC, donde México, Canadá y Estados Unidos hemos venido trabajando continuamente. La nueva revisión del T-MEC debe servir para consolidar los derechos humanos laborales y no únicamente para ajustar temas económicos y comerciales”, dijo Haces Barba.

El diputado Federal por Morena añadió que seguirán participando en las mesas de trabajo y análisis, mismas a las que han convocado las Secretaría de Trabajo y de Economía, con la finalidad de que “se pueda tener todas las aristas y planteamientos que nos han hecho llegar nuestro agremiados”.

Pedro Haces Barba, diputado y coordinador de Operación Política del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados ı Foto: Especial La Razón

Haces Barba recordó que el T-MEC ha consolidado a México como un socio comercial imprescindible en América del Norte.

Puntualmente señaló que las exportaciones mexicanas de los sectores automotriz, aeroespacial, electrónico, farmacéutico, químico y de semiconductores crecieron un 39 por ciento del 2019 al 2024.

Entre otras cifras relevantes, destacó que gracias al T-MEC las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos desde enero hasta julio de 2025 llegaron a 309,748 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 6.5 % respecto al mismo periodo de 2024.

El T-MEC impulsa la productividad nacional, promueve la innovación y fomenta el desarrollo de cadenas de valor que elevan la calidad y competitividad del trabajo hecho en México Pedro Haces Barba



El diputado federal concluyó puntualizando que este tratado entre los tres paises “es muy importante para el crecimiento de este gran país, por eso vamos a seguir trabajando en condiciones de equidad y de desarrollo sostenible en esta región que es la más importante hablando económicamente de todo el Mundo que es América del Norte.”

YPA