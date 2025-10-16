Trump autoriza acciones de la CIA en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones encubiertas y letales en Venezuela y el Caribe, una decisión que marca una escalada sin precedentes en la presión de Washington contra el gobierno de Nicolás Maduro. La revelación, publicada por The New York Times y confirmada por el propio magnate, generó un nuevo punto de fricción diplomática entre ambos países.

Trump justificó la directiva por dos razones: el ingreso irregular de migrantes provenientes de Venezuela, entre ellos, afirmó, personas liberadas de prisiones y hospitales psiquiátricos, y el incremento del tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. “Venezuela está sintiendo la presión”, declaró en el Despacho Oval, sin precisar si la CIA tiene autorización para ejecutar directamente acciones contra Maduro.

El Dato: Venezuela anticipó que su misión permanente ante la ONU elevará una denuncia, este jueves, ante el Consejo de Seguridad y el secretario general de este organismo.

De acuerdo con el periódico neoyorquino, la autorización permite a la CIA actuar de manera unilateral o junto con las fuerzas armadas como parte de una operación militar más amplia. Aunque no está claro si se han planificado incursiones concretas, la orden amplía significativamente la autoridad de la agencia en la región. El diario añadió que el Pentágono mantiene 10 mil soldados en el Caribe, desplegados principalmente en Puerto Rico y en buques de guerra, dentro de una estrategia de “contención marítima” que ya ha derivado en el hundimiento de embarcaciones acusadas de traficar drogas, que ha dejado una treintena de muertos.

A inicios de mes, Trump rompió relaciones diplomáticas con Caracas tras el fracaso de un intento de negociación política. Además, Washington ofreció 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Maduro, acusado por narcotráfico y terrorismo.

10 mil soldados de EU están en la región, la mayoría en Puerto Rico

Por su parte, el mandatario venezolano rechazó la noticia y llamó a “repudiar los golpes de Estado orquestados por la CIA”, evocando los episodios de represión en América Latina durante las décadas pasadas. Maduro anunció la activación del plan Independencia 200 en los estados fronterizos de Táchira, Apure y Amazonas, con el objetivo de fortalecer la “defensa integral” del país. En un enlace con la televisión estatal, sostuvo que Venezuela se convertirá en “un ejemplo de dignidad y valentía” frente a las amenazas externas.

El despliegue se extendió también a Caracas y al estado de Miranda, donde el gobierno activó las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) para movilizar a las fuerzas armadas y a la población civil. “Estamos ganando la paz, territorio por territorio”, afirmó Maduro, mientras el ministro de Interior, Diosdado Cabello, reiteró que el país se encuentra en “resistencia activa y prolongada” ante lo que calificó de “asedio imperialista”.

Por su parte, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció que el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz promoverá acciones legales contra Estados Unidos ante la Fiscalía venezolana y tribunales internacionales. Según dijo, el objetivo es establecer responsabilidades penales por las “amenazas y agresiones” de EU.

La Casa Blanca sostiene que su despliegue busca frenar el narcotráfico procedente de Venezuela. Para Caracas es una maniobra para propiciar un cambio de régimen.