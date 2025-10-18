Invasión de sapos sorprende a los habitantes de Minas Gerais, en Brasil

Una inesperada y curiosa “invasión” de sapos ocurrió recientemente en la ciudad de Presidente Olegário, en el estado de Minas Gerais, Brasil. Tras una intensa lluvia, miles de sapos jóvenes aparecieron en las calles, cubriendo el pavimento y provocando que el tránsito se volviera casi imposible.

El fenómeno, captado en video por los propios vecinos, se volvió viral y generó asombro y preocupación entre los habitantes de la localidad.

Los anfibios, en su mayoría de la especie Rhinella, emergieron de una represa cercana conocida localmente como la “Represinha”, que se había limpiado recientemente. La presencia de este cuerpo de agua y la ausencia de depredadores naturales, como serpientes, crearon condiciones ideales para la reproducción de los sapos.

Lo que se observa en las calles no es un hecho aislado, sino el resultado de un proceso natural conocido como “explosión reproductiva”.

Los biólogos explican que, durante la temporada de lluvias, los sapos adultos se agrupan en grandes cantidades para reproducirse en charcas y represas temporales. Tras la metamorfosis, los sapos jóvenes abandonan estos cuerpos de agua en busca de alimento y refugio, desplazándose incluso hacia áreas urbanas.

Este fenómeno puede parecer sorprendente, pero es una estrategia de supervivencia común entre estos anfibios.

Los residentes de Presidente Olegário compartieron videos y fotografías del fenómeno, mostrando calles cubiertas por un verdadero “tapete” de sapos, que incluso llegaron a ingresar a viviendas y negocios. Aunque no representan un peligro directo para los humanos, la aparición masiva sí generó preocupación por el tránsito y la limpieza urbana.

Este evento también sirve como recordatorio del delicado equilibrio entre la vida urbana y los ecosistemas naturales. La interacción entre la lluvia, los cuerpos de agua y la fauna local puede generar escenas inesperadas que capturan la atención del público y generan curiosidad científica.

En las redes sociales, los videos de los sapos se volvieron virales rápidamente, despertando tanto asombro como comentarios humorísticos de internautas.

Aunque la situación puede parecer caótica, expertos aseguran que pronto los anfibios regresarán a su hábitat natural, y la vida en Presidente Olegário volverá a la normalidad.

