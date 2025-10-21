‘River Wall’, operación que pretende proteger la frontera con México; anuncia Noem

Guardia Costera desplegará cientos de elementos y sistemas de detección para vigilar y controlar el río Bravo.

La secretaria de seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, informó en un comunicado que entrará en vigor la operación “River Wall”, la cual tiene como objetivo proteger la frontera estadounidense con México y reforzar la seguridad en la región del río Bravo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos detalló que el operativo “River Wall” (“Muro del Río”) busca fortalecer la vigilancia y defensa del río Bravo, que constituye un tramo crítico de la frontera sur del país.

Según el comunicado oficial, la Guardia Costera desplegará, en un inicio, 100 barcos y cientos de elementos, con la finalidad de reducir la migración irregular, combatir al narcotráfico y enfrentar a grupos criminales que operan en la zona.

Thanks to President Trump and @Sec_Noem, the Rio Grande is no longer a gateway into America for dangerous criminals.



DHS is launching Operation River Wall, deploying @USCG Forces Rio Grande, to secure the Rio Grande against illegal immigration, narco-terrorists, and other… pic.twitter.com/23AfALBOMu — Homeland Security (@DHSgov) October 21, 2025

Asimismo, el DHS explicó que la Guardia Costera aumentará el número de barcos de respuesta, embarcaciones de aguas poco profundas, activos de comando y control, y equipos tácticos, lo que permitirá mantener una presencia constante en los puntos estratégicos del río y responder rápidamente a cualquier eventualidad.

Despliegue y tecnología avanzada para reforzar la frontera

“Los hombres y mujeres de la Guardia Costera de Estados Unidos son expertos en la defensa de las fronteras marítimas; lo han hecho con honor, respeto y devoción al deber desde 1790”, declaró la titular del DHS, Kristi Noem.

Recordó que los elementos y embarcaciones serán enviados para resguardar aproximadamente 427 kilómetros del Valle del río Bravo, un área considerada crítica por la alta actividad migratoria y delictiva.

Noem mencionó que el muro contará con un sistema híbrido de seguridad, que combina barreras de acero, barreras acuáticas, caminos de patrullaje, luces, cámaras y tecnología de detección avanzada, con el objetivo de reforzar la vigilancia y la defensa en toda la frontera sur.

Este sistema permitirá un monitoreo más eficiente y una reacción inmediata ante cualquier intento de cruce irregular o actividad ilícita.

La secretaria también destacó que la Guardia Costera de Estados Unidos es considerada la mejor del mundo en operaciones tácticas con embarcaciones e interdicción marítima, tanto en entornos marinos como ribereños, lo que asegura una operación coordinada y efectiva para proteger la soberanía y seguridad del país.

Guardia Costera de EU refuerza vigilancia en 427 km del río Bravo ı Foto: X @DHSgov

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL