Huracán ‘Melissa’ se fortalece a categoría 5

El huracán Melissa se mueve hacia Jamaica en una imagen satelital, ayer.

El huracán Melissa se fortaleció a categoría 5 mientras continúa acercándose a las costas de Jamaica, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

Su centro se ubicó aproximadamente a 250 kilómetros al sur-sureste de Kingston, Jamaica, y a 1090 kilómetros al este-sureste de Cancún, Quintana Roo.

De acuerdo con la información compartida por el NHC, se espera que el huracán Melissa toque tierra en Jamaica durante la noche de este lunes 27 de octubre o bien en las primeras horas de martes 28 de octubre.

Melissa traería consigo vientos destructivos y marejada, además de fuertes lluvias que, según el centro, podría provocar inundaciones catastróficas, mientras se espera que las condiciones meteorológicas empeoren a lo largo del día.

Se indicó, que Melissa presenta vientos máximos sostenidos de 260 km/h, además de que se prevé un fortalecimiento mayor del huracán previo a su llegada a Jamaica y su alcance en el sureste de Cuba.

En la región caribeña, tras el paso de Melissa, se reportó la muerte de al menos tres personas en la isla de Haití y una más en República Dominicana, en dónde, además, hay una persona desaparecida.

En la escala de Sffir-Simpson, un huracán de categoría cinco es la más alta, siendo potencialmente mortíferos debido a la potencia con la que avanzan e impactan en tierra.

Cabe mencionar, que debido a la distancia a la que se encuentra de México no representa un peligro para las costas del país, sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene su vigilancia en el fenómeno.

