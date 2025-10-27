Partido de Milei se impone en las elecciones legislativas de Argentina

La Libertad Avanza, partido del presidente Javier Milei, se impuso este domingo en elecciones legislativas de Argentina, con el 41.45 por ciento de los votos frente a la coalición peronista Fuerza Patria.

Al corte de las 02:30 horas del lunes 27 de octubre, tiempo local, la Dirección Nacional Electoral (DINE) afianzó la victoria del partido del presidente argentino, con el 98.23 por ciento de las mesas escrutadas.

Según las proyecciones, a nivel nacional La Libertad Avanza obtuvo 64 escaños en la Cámara de Diputados. Al celebrar su victoria, Milei explicó que “a partir del 10 de diciembre pasamos a contar con 101 diputados en vez de 37 y en el Senado pasamos de seis senadores a 20″.

“A partir del 10 de diciembre tendremos el Congreso más reformista de la historia argentina. Nos alegra saber que en muchas provincias la segunda fuerza no es el kirchnerismo, sino los oficialismos provinciales, fuerzas racionales que saben que uno más uno da dos", añadió Milei.

“Este resultado no es más ni menos que la confirmación del mandato que asumimos en 2023. Hoy el país entero confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la patria ”, afirmó desde el hotel Libertador, en Buenos Aires.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr