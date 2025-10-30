Vuelo de JetBlue que despegó de Cancún aterriza de emergencia en Florida; reportan 3 heridos

Vuelo de JetBlue que despegó de Cancún aterriza de emergencia en Florida. Imagen ilustrativa.

Un vuelo de JetBlue tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Tampa, Florida, Estados Unidos. El avión, procedente de Cancún, realizó dicha maniobra después de una caída repentina de altitud.

Hasta el momento, el aterrizaje de emergencia ha dejado un saldo de al menos 3 personas heridas, las cuales fueron hospitalizadas, según informaron medios locales.

“La seguridad de nuestros clientes y tripulantes es siempre nuestra primera prioridad, y trabajaremos para apoyar a los involucrados”, señaló JetBlue en un comunicado.

Además, agregó que el avión involucrado en este incidente ya fue retirado del servicio para realizar una inspección. Asimismo, dio a conocer que se hará una investigación para determinar las causas de la caída repentina de altitud.

“Nuestro equipo ha retirado la aeronave del servicio para inspección, y llevaremos a cabo una investigación completa para determinar la causa”, agregó.

JVR