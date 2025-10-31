Nueva York bajo el agua: intensas inundaciones dejan al menos 2 muertos | VIDEO

Calles de Brooklyn y Queens anegadas tras las lluvias históricas; las autoridades reportaron el colapso del sistema de drenaje.

Al menos dos personas murieron el jueves en Nueva York a consecuencia de las intensas lluvias que provocaron inundaciones repentinas en calles, sótanos y estaciones del metro, informaron las autoridades locales.

De acuerdo con ABC News, un hombre de 39 años fue hallado sin vida en el sótano de un edificio en Brooklyn, mientras que otro, de 43 años, murió en un cuarto de calderas inundado en Washington Heights, al norte de Manhattan. Ambos casos son investigados por la Policía de Nueva York.

Heavy rain has caused widespread flooding in New York and New Jersey. According to the US National Weather Service, about 4.5 centimeters of rainfall were recorded in Central Park in a single day.



Two people have died, roads have been closed and flights at the airport have been… pic.twitter.com/DxP5hnkksp — Russian Market (@runews) October 31, 2025

Según el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), las precipitaciones superaron las dos pulgadas en algunos puntos de Brooklyn y Queens, lo que derivó en advertencias de inundación súbita para varios distritos, incluido el Bronx.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron automóviles sumergidos, calles anegadas y agua filtrándose en estaciones del metro.

Knee-high floodwaters swallowed streets across New York City on Thursday as torrential rain turned neighborhoods in Brooklyn and Long Island into rivers. pic.twitter.com/zsLOj9gNpq — AccuWeather (@accuweather) October 31, 2025

Por su parte, la Oficina de Manejo de Emergencias (OEM, por sus siglas en inglés) vinculó la magnitud del desastre al colapso del sistema de alcantarillado, incapaz de drenar el volumen de lluvia registrado.

“El pronóstico indicaba entre una y dos pulgadas de lluvia en ocho horas, pero recibimos esa cantidad en apenas ocho minutos”, explicó el comisionado Zach Iscol a la cadena PIX11 News.

El funcionario añadió que, aunque la ciudad había despejado previamente los desagües, los fuertes vientos de la mañana arrastraron hojas y residuos hacia las rejillas, bloqueando el paso del agua.

Flooding in New York City was terrible on Thursday. This video is of Brooklyn. The infrastructure in NYC is old and horribly unqualified to do the job. Much like the likely new mayor, Mamdani.



(abc7ny on TT) pic.twitter.com/BmAgb8oZkj — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) October 31, 2025

“La combinación de esos escombros y la intensidad de la lluvia en tan poco tiempo saturó nuestro sistema de alcantarillado”, dijo.

Iscol subrayó que la infraestructura neoyorquina, construida hace medio siglo, fue diseñada para soportar 1.7 pulgadas de lluvia por hora, cuando el clima era predominantemente continental. Sin embargo, el cambio climático ha desplazado la ciudad hacia un entorno subtropical, con tormentas cada vez más intensas y repentinas.

Flooding in #Brooklyn, #NewYork - flood waters so deep they’re coming into the bus.



A woman riding with me said she’d been riding this route for years and has never seen it this bad.

Her basement is flooded.pic.twitter.com/C6fpnF5NyD #USA — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) October 30, 2025

A propósito, las autoridades locales trabajan en medidas para fortalecer la resiliencia urbana, entre ellas el desarrollo de 90 millas de pavimento permeable y la reconfiguración de los sistemas de drenaje pluvial con modelos similares a los empleados en Europa, según detalló PIX11.

Las lluvias también afectaron otras zonas del noreste de Estados Unidos. En Filadelfia, una mujer murió cuando un árbol cayó sobre su vehículo, informó la filial local de ABC News. Además, se cancelaron más de mil 200 vuelos en todo el país, siendo los aeropuertos de Nueva York los más afectados.

