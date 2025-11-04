Avión de UPS se desploma en Louisville, Kentucky; viajaban a bordo tres personas

Avión de la empresa UPS se desploma en Kentucky, Estados Unidos.

Un avión MD-11 de UPS con al menos tres tripulantes a bordo se desplomó este martes en Louisville, Kentucky, al sureste de Estados Unidos. Según la policía local, hay personas heridas.

La empresa de mensajería y paquetería detalló en un breve comunicado que el incidente ocurrió alrededor de las 16:20 horas, tiempo del centro de México, en el que se vio involucrado el vuelo 2976 de UPS, procedente de Louisville con destino a Honolulu.

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA, por su sigla en inglés), la aeronave se estrelló tras despegar del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville.

Añadió que ya se investiga el accidente con la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB), que dirige la indagatoria.

UPS Flight 2976 crashed around 5:15 p.m. local time on Tuesday, Nov. 4, after departing from Louisville Muhammad Ali International Airport in Kentucky. The McDonnell Douglas MD-11 was headed to Daniel K. Inouye International Airport in Honolulu. The FAA and NTSB will investigate.… — The FAA ✈️ (@FAANews) November 4, 2025

En el lugar, el Departamento de Policía Metropolitana de Louisville reportó un incendio y escombros, por los que cerró indefinidamente el tránsito en la avenida Grade Lane y pidió a la población mantenerse alejada.

Al mismo tiempo, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, declaró en la red social X que está al tanto de los informes.

“Los servicios de emergencia ya están en el lugar y les informaremos en cuanto tengamos más información.”, dijo. “Oremos por los pilotos, la tripulación y todos los afectados”, añadió.

En otra publicación, al enfatizar que “la situación es grave”, anunció que se dirigía a Louisville.

Kentucky, we are aware of a reported plane crash near Louisville International Airport. First responders are onsite, and we will share more information as available. Please pray for the pilots, crew and everyone affected. We will share more soon. — Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) November 4, 2025

Fotos y videos en redes sociales mostraron una columna de humo negro que se elevó varios metros hacia el cielo.

Más información en breve...

