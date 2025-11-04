Muere Dick Cheney, exvicepresidente de Estados Unidos, a los 84 años

El exvicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, murió a los 84 años por complicaciones asociadas con una neumonía y una enfermedad cardiovascular, según informó su familia en un comunicado, en el que aclaró que falleció la noche del lunes.

En el documento, sus familiares recordaron a Cheney como una persona de profundo compromiso con su país, cuya vida estuvo marcada por décadas de servicio público.

Dick Cheney (izq.) junto al entonces candidato presidencial George W. Bush (der.), en el año 2000. ı Foto: Reuters

Cheney, originario de Wyoming, ocupó diversos cargos en Washington. Fue congresista, secretario de Defensa y más tarde vicepresidente durante los dos mandatos de George W. Bush, entre 2001 y 2009. Antes de asumir la vicepresidencia, ya era considerado una figura influyente dentro del Partido Republicano.

Al respecto, historiadores presidenciales citados por Reuters lo describen como uno de los vicepresidentes con mayor poder político en la historia reciente.

Cheney consideraba que la autoridad del Poder Ejecutivo se había debilitado desde el escándalo Watergate. En ese sentido, promovió una expansión de las facultades presidenciales y conformó un equipo de seguridad nacional que, de acuerdo con la misma agencia, funcionó como un núcleo de toma de decisiones dentro del Gobierno.

Por otro lado, Cheney tuvo un rol central en la política exterior de Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Fue uno de los defensores más firmes de la invasión a Irak en 2003, bajo el argumento de que el régimen iraquí poseía armas de destrucción masiva; dichas armas nunca fueron encontradas.

Dick Cheney, en 2005. ı Foto: Reuters

En el proceso, mantuvo desacuerdos con otros altos funcionarios, entre ellos Colin Powell y Condoleezza Rice.

A propósito de las políticas antiterroristas, apoyó técnicas de interrogatorio catalogadas por el Comité Selecto del Senado sobre Inteligencia y un relator especial de Naciones Unidas como formas de tortura. Entre estas se encontraban el ahogamiento simulado y la privación del sueño.

El expresidente de Estados Unidos, George W. Bush (izq.) y su vicepresidente Dick Cheney (izq.) en un evento del Partido Republicano, en 2004. ı Foto: Reuters

En el plano político interno, Cheney se convirtió con los años en un crítico del presidente Donald Trump. En 2024 anunció su intención de votar por la entonces candidata demócrata Kamala Harris. Su hija, Liz Cheney, también se opuso a Trump al respaldar su destitución tras el asalto al Capitolio en 2021, decisión que le costó su escaño en la Cámara de Representantes.

Finalmente, Cheney enfrentó diversos problemas cardiacos a lo largo de su vida. Sufrió su primer infarto a los 37 años y recibió un trasplante de corazón en 2012. Su familia destacó su legado personal y recordó a su esposa, Lynne, y a sus dos hijas.

Su vida y obra dentro de la Casa Blanca fue retratada en la película Vice (2018), dirigida por Adam McCkay, nominada a ocho categorías en los Premios Oscar.

Información de Reuters y Europa Press.

