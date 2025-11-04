Prevén recorte parcial a ayudas alimentarias

El gobierno del presidente Donald Trump, anunció que financiará sólo parcialmente los beneficios alimentarios de noviembre para millones de estadounidenses, con la advertencia de que algunos estados podrían tardar semanas o meses en distribuirlos.

El Departamento de Agricultura (USDA) informó ante un tribunal federal de Rhode Island que los pagos parciales del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que apoya a 42 millones de personas, no tienen precedentes en seis décadas.

El plan surge tras una orden judicial que obligó al uso de fondos de emergencia, por lo que el USDA agotará 5 mil 250 millones de dólares en fondos de contingencia, aunque se requieren hasta 9 mil millones al mes para cubrir el total.

El Tip: Los beneficios del SNAP se pagan al mes a estadounidenses elegibles cuyos ingresos son inferiores al 130% del umbral federal de pobreza.

La administración destinará 600 millones a costos administrativos.

Demócratas y organizaciones civiles acusaron al gobierno de politizar el hambre y exigieron liberar los 23 mil millones de dólares disponibles en otros fondos federales para asegurar las prestaciones completas.