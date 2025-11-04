Trump reconoce derrota de los republicanos tras elecciones en Nueva York, Virginia y Nueva Jersey

Donald Trump atribuyó la derrota de los republicanos en las elecciones de este 4 de noviembre a que su nombre no estaba en las boletas y al cierre del gobierno de Estados Unidos, que suma 35 días.

“La ausencia de Trump en la boleta electoral y el cierre del Estado fueron las dos razones por las que los republicanos perdieron las elecciones esta noche“, escribió en su plataforma Truth Social, citando supuestas encuestas que no mostró.

Los demócratas arrasaron en tres contiendas este martes, en las primeras elecciones importantes desde que Donald Trump recuperó la presidencia, lo que dio un nuevo impulso al partido, que se encontraba en una situación delicada, de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato del próximo año.

En la ciudad de Nueva York, el socialista demócrata Zohran Mamdani ganó la alcaldía. En Virginia y Nueva Jersey, las demócratas Abigail Spanberger y Mikie Sherrill ganaron las elecciones a gobernadora con amplias ventajas, respectivamente.

El triunfo de los demócratas podría indicar una tendencia de los votantes de cara a las elecciones intermedias en Estados Unidos de 2026, en las que se elegirán los 435 escaños de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y casi 40 gobernaciones.

Es decir, el próximo año estará en juego el control del Congreso , que desde 2024, tras la victoria de Donald Trump, ha estado dominado por los republicanos.

Los tres candidatos demócratas hicieron hincapié en temas económicos, pero Spanberger y Sherrill provienen del ala moderada del partido, mientras que Mamdani se presenta como un progresista sin complejos y una voz de una nueva generación.

Mamdani, quien se convertirá en el primer alcalde musulmán de la ciudad más grande de Estados Unidos, superó al exgobernador demócrata Andrew Cuomo, quien se postuló como independiente tras perder la nominación ante Mamdani a principios de este año.

Cuomo, quien renunció como gobernador hace cuatro años tras acusaciones de acoso sexual que él ha negado, describió a Mamdani como un izquierdista radical cuyas propuestas eran inviables y peligrosas.

Mamdani ha propuesto gravar a las corporaciones y a los ricos para financiar políticas de izquierda, como la congelación de alquileres, guarderías gratuitas y autobuses urbanos gratuitos.

Los republicanos ya han manifestado su intención de presentar a Mamdani como la figura principal del Partido Demócrata. Trump calificó a Mamdani de “comunista” y prometió recortar el presupuesto de la ciudad de Nueva York en respuesta a su victoria.

