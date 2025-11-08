Vehículo se estrella contra un bar al huir de la policía y deja al menos 4 muertos, en Florida | VIDEO

Un carro que se estrelló contra un comercio local en Tampa, Florida; hay varios muertos.

Al menos cuatro personas murieron y once más resultaron heridas durante la madrugada de este sábado en Tampa, Florida, luego de que un vehículo que huía de las autoridades se estrelló contra un bar ubicado en el distrito histórico de Ybor City.

De acuerdo con agencias internacionales, el incidente comenzó cuando una unidad aérea de la Policía de Tampa detectó cerca de las 00:40 horas un sedán plateado que circulaba de forma temeraria en una autopista.

La corporación indicó que el automóvil había sido visto previamente presuntamente participando en carreras callejeras en otra zona de la ciudad.

TE RECOMENDAMOS:

Posteriormente, la Patrulla de Carreteras de Florida localizó el vehículo e intentó aplicar una maniobra para detenerlo por detrás, sin lograr su objetivo. Los agentes decidieron retirarse mientras el conductor aceleró rumbo a Ybor City, un área conocida por su actividad nocturna y turística.

En ese trayecto, el conductor perdió el control y embistió a varias personas que se encontraban frente a un bar. El impacto ocurrió sobre la Séptima Avenida, donde se ubica Bradley’s, un local conocido dentro de la comunidad LGBTQ.

Tres víctimas murieron en el lugar, mientras que una cuarta falleció en el hospital, informaron las autoridades. La Policía de Tampa señaló que una quinta persona permanecía en condición crítica durante la mañana del sábado, mientras otras ocho víctimas estaban hospitalizadas en situación estable. Además, dos personas con lesiones menores rechazaron atención médica en el sitio. Todas las víctimas son adultas.

Al respecto, el jefe de la Policía de Tampa, Lee Bercaw, calificó el hecho como una tragedia y expresó condolencias hacia los familiares de las personas afectadas, de acuerdo con AP.

At least four people are dead after a suspected street racer crashed into a Florida bar while fleeing police.



22-year-old Silas Sampson of Dade City lost control of his vehicle during a high-speed chase and plowed into Bradley’s, a gay bar on 7th Avenue.

pic.twitter.com/AmZp8QeJvX — 🅽🅴🆁🅳🆈, 🅴🆂🆀 (@Nerdy_Addict) November 8, 2025

Por otro lado, las autoridades identificaron al presunto responsable como Silas Sampson, de 22 años. Según la policía, Sampson fue detenido y trasladado a la cárcel del condado de Hillsborough.

Sampson enfrenta cuatro cargos de homicidio vehicular y cuatro cargos por huir o evadir a las autoridades en circunstancias que provocaron lesiones graves o la muerte, considerados delitos graves de primer grado.

Las investigaciones continúan para esclarecer detalles adicionales del incidente.

Información de Europa Press y Associated Press.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am