Sismo de magnitud 6.9 sacude el norte de Japón; levantan alerta de tsunami

Sismo de magnitud 6.9 en el norte de Japón provoca alerta de tsunami, que fue levantada después.

Un fuerte sismo frente a la prefectura de Iwate, en el norte de Japón, activó el domingo una alerta de tsunami que fue retirada aproximadamente tres horas después.

De acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), el movimiento telúrico se registró a las 17:03 hora local, alcanzó una magnitud preliminar de 6.9 y tuvo una profundidad cercana a 16 kilómetros.

A propósito del aviso inicial, la JMA advirtió que las olas podrían llegar hasta tres metros en distintos puntos costeros.

De acuerdo con la cadena pública NHK, citada por la agencia Reuters, la proyección original estimaba un tsunami de alrededor de un metro en la costa del Pacífico.

En las horas posteriores, la JMA confirmó que se observaron olas de entre 10 y 20 centímetros en localidades como Ofunato, Ominato, Miyako, Kamaishi y Kuji.

Al respecto, NHK informó que un tsunami fue detectado a unos 70 kilómetros de la costa de Iwate a las 17:12 hora local, lo que motivó llamados a la población para mantenerse alejada del mar y de las zonas ribereñas.

La advertencia también incluyó la posibilidad de réplicas fuertes durante los siguientes días.

Por otro lado, autoridades federales indicaron que no se reportaron daños inmediatos ni personas lesionadas. Tampoco se registraron anomalías en las plantas nucleares cercanas.

Según NHK, la central de Onagawa —operada por Tohoku Electric Power Co.— operaba sin irregularidades tras el sismo. La JMA añadió que no hubo reportes de fallas en otras instalaciones ubicadas en la región.

De forma paralela, el operador ferroviario JR East informó retrasos temporales en trenes bala que circulan en el norte del país. La isla de Hokkaido también percibió la serie de temblores posteriores al movimiento principal.

El noreste de Japón es una zona altamente sísmica dentro del Anillo de Fuego del Pacífico. Autoridades recordaron que la región ha sido escenario de sismos de gran magnitud, incluido el ocurrido en marzo de 2011, que desencadenó un tsunami y una crisis nuclear en Fukushima, al sur de Iwate.

Tras el retiro de la alerta de tsunami, la JMA reiteró que podrían registrarse nuevos movimientos fuertes durante la próxima semana, particularmente en los días siguientes al temblor principal.

Información de Reuters y Associated Press.

