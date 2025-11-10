Explosión de un vehículo en Nueva Delhi deja al menos 8 muertos

La explosión de un automóvil registrada este lunes en las inmediaciones del histórico Fuerte Rojo, en Nueva Delhi, capital de la India, dejó al menos 8 personas muertas y otras 19 heridas, informó la policía de Nueva Delhi.

El estallido provocó un incendio que afectó a varios vehículos estacionados cerca de las puertas de la estación de metro del Fuerte Rojo, según los bomberos. Se está investigando la causa.

El aeropuerto internacional de Nueva Delhi, las estaciones de metro y los edificios gubernamentales fueron puestos en alerta máxima tras la explosión, informó el gobierno.

El Fuerte Rojo, antiguo palacio imperial, es una importante atracción turística en la zona vieja de Delhi. Imágenes de medios locales mostraron vehículos dañados y un cordón policial en el lugar.

Sanjay Tyagi, portavoz de la policía de la ciudad, declaró a la Associated Press que al menos ocho personas murieron y varias resultaron heridas. “Estamos investigando la causa de la explosión”, afirmó.

Los bomberos informaron que la explosión dejó 19 heridos, quienes están siendo atendidos en un hospital público.

Imágenes del lugar mostraban cristales rotos y restos de vehículos destrozados, mientras que columnas de fuego se elevaban de los coches en llamas.

El ministro del Interior, Amit Shah, declaró a medios locales que un Hyundai i20 explotó cerca de un semáforo próximo al Fuerte Rojo. Añadió que las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona formarán parte de la investigación.

“Estamos explorando todas las posibilidades y llevaremos a cabo una investigación exhaustiva, teniendo en cuenta todas las hipótesis. (...) Se investigarán todas las opciones de inmediato y presentaremos los resultados al público”, concluyó Shah.

Narendra Modi, primer ministro de la India, publicó en la red social X: “Mis condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos en la explosión ocurrida esta tarde en Delhi. Deseamos una pronta recuperación a los heridos”.

Condolences to those who have lost their loved ones in the blast in Delhi earlier this evening. May the injured recover at the earliest. Those affected are being assisted by authorities. Reviewed the situation with Home Minister Amit Shah Ji and other officials.@AmitShah — Narendra Modi (@narendramodi) November 10, 2025

