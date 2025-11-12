Israel indaga ataques en aldeas de Cisjordania

Vista parcial del asentamiento israelí de Maale Adumim, en la Cisjordania ocupada por Israel, el pasado 14 de agosto.

La policía israelí abrió una investigación sobre los actos de violencia cometidos ayer por colonos en las aldeas de Beit Lid y Deir Sharaf, al norte de Cisjordania, donde se registraron incendios y ataques contra palestinos. La Unidad Central de Investigaciones del Distrito de Judea y Samaria (Yamar), en colaboración con la Agencia de Seguridad de Israel (ISA), encabeza las pesquisas junto con peritos forenses y testigos presenciales.

El ejército israelí detuvo a cuatro colonos tras recibir reportes de agresiones a habitantes y daños materiales en propiedades agrícolas e industriales. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Policía para su interrogatorio. De acuerdo con la agencia palestina WAFA, los atacantes provocaron grandes incendios e hirieron a varios residentes antes de la llegada de las fuerzas israelíes, que, según el medio, actuaron “para proteger a los colonos” y dispersar a palestinos que intentaban repeler los ataques.

El Dato: Hanan Ashrawi, dirigente palestina, advirtió que la “limpieza étnica es política oficial de Israel” y pidió a la comunidad internacional tomar medidas ahora.

Los hechos se producen en un contexto de creciente violencia en Cisjordania, donde los enfrentamientos entre colonos, tropas israelíes y palestinos han alcanzado niveles sin precedentes durante la temporada de cosecha de aceitunas. Según datos de Naciones Unidas, octubre registró 536 ataques de colonos, la cifra más alta desde que se iniciaron los registros en 2013. Asimismo, el ejército israelí efectuó mil 584 incursiones ese mismo mes.

TE RECOMENDAMOS: Hay 13 heridos Accidente de autobús deja 37 muertos en Perú

En tanto, la ONU documenta una escalada preocupante: agresiones físicas, quema de campos, destrucción de olivos y restricciones de acceso a los cultivos. Además, Israel ha aprobado la construcción de 5 mil 667 viviendas en asentamientos ilegales, un incremento del 48 por ciento respecto al récord anterior de 2018, lo que supondría la llegada de unos 25 mil nuevos colonos a la zona ocupada.

El presidente Isaac Herzog calificó los ataques como “estremecedores y graves”. En un comunicado, condenó “la violencia contra civiles y soldados” y exigió a las autoridades actuar con firmeza para “erradicar el fenómeno”.

536 ataques perpetraron colonos israelíes durante octubre

A su vez, Yair Golan, exsubjefe del ejército israelí, alertó sobre una escalada de “terrorismo judío” y acusó a la policía de no aplicar la ley ni presentar cargos formales. Advirtió además que los ministros de extrema derecha Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, ambos colonos, “impulsan deliberadamente el colapso de la Autoridad Palestina como parte de un camino hacia la anexión”.

Mientras que la Comisión de Resistencia contra la Colonización y el Muro (CRCM) de la Autoridad Palestina contabilizó en octubre más de 2 mil 350 ataques de colonos y fuerzas israelíes, el número más alto desde que la ONU comenzó a recopilar datos en 2006. La cosecha de aceitunas, símbolo de identidad y sustento para miles de familias palestinas, ha sido una de las más violentas de la última década.

Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron anunció la creación del comité Francia-Palestina para “consolidar” la condición de Estado palestino. En una conferencia junto a Mahmoud Abbas, aseguró que Francia responderá “con firmeza junto a sus socios europeos” ante cualquier intento israelí de anexión parcial o total de Cisjordania. “La violencia de los colonos y la expansión de los asentamientos violan el derecho internacional”, afirmó, y reiteró su apoyo a la solución de dos Estados.

En tanto, el comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, declaró en The Guardian que el organismo está preparado para asumir la reconstrucción de Gaza.