Fuerte explosión en Ezeiza provoca incendio y deja 15 lesionados |VIDEO

Una fuerte explosión seguida por un incendio de gran magnitud se registró la noche del viernes en el Polo Industrial de Carlos Spegazzini, en el partido de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, Argentina. Según informaron autoridades sanitarias y municipales, al menos 15 personas resultaron heridas, aunque ninguna de gravedad.

El director de la Clínica Monte Grande, Carlos Santoro, confirmó que el centro médico recibió a 15 heridos, varios con quemaduras y otros con cortes producidos por vidrios. Aseguró además que “hasta ahora los que recibimos no representan peligro de vida”.

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, calificó la situación como “muy confusa” debido a la intensidad del fuego y la presencia de materiales inflamables en el sector industrial.

También señaló que el incendio es “incontrolable” y confirmó que equipos de emergencia comenzaron a evacuar preventivamente a vecinos que residen en las inmediaciones del Polo Industrial.

De acuerdo con reportes coincidentes, la explosión se habría originado en una planta agroquímica dentro del complejo.

Fuentes municipales indicaron que además resultaron afectados depósitos relacionados con actividades del agro y una fábrica de envases plásticos.

Vecinos de Spegazzini relataron haber escuchado varias detonaciones y sintieron una onda expansiva que provocó la rotura de vidrios y daños estructurales en viviendas. Algunos testimonios mencionaron que techos livianos y vidrios volaron a varios metros debido al impacto de la explosión.

Imágenes difundidas muestran una columna de humo elevada y visible desde distintas localidades del sur del conurbano bonaerense.

Más de 20 dotaciones de bomberos de diferentes jurisdicciones trabajan en el lugar para combatir las llamas. Defensa Civil y personal policial mantienen acordonado el acceso al área ante el riesgo de nuevas explosiones y por la presencia de humo denso.

Las autoridades advirtieron a la población que evite circular por la zona y permanezca dentro de sus hogares, debido a la posible presencia de sustancias químicas en combustión.

