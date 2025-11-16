Accidente de autobús deja 12 muertos y 10 heridos en el centro de Ecuador

Un autobús se precipitó el domingo al abismo cuando transitaba por una carretera en el centro andino de Ecuador, dejando al menos una docena de muertos y un número aún indeterminado de heridos, de acuerdo con la información compartida por los bomberos de la población de Guaranda, cuyas unidades atienden la emergencia.

El hecho ocurrió pasado el mediodía en la vía cercana a la población de Simiatug, 217 kilómetros al sur de la capital, en la provincia de Bolívar, cuya capital es Guaranda.

El autobús de la cooperativa Ambateñita cumplía el recorrido Ambato-Simiatug y según reportes preliminares iba con exceso de pasajeros, informó a la agencia de noticias The Associated Press el teniente de bomberos de Guaranda, Jorge Valencia.

13 killed and dozens injured this morning after a bus plunged roughly 300 meters down a hill in the Simiatug sector on the Ambato–Guaranda road in the province of Bolívar, Ecuador.pic.twitter.com/aGy3vgQ9o4 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 16, 2025

Ante lo alejado de la zona del siniestro, campesinos de la localidad fueron los primeros en cumplir con la extracción de los fallecidos y heridos del vehículo, agregó el teniente Valencia.

Los accidentes de autobús se producen con relativa frecuencia en Ecuador. En septiembre pasado el choque entre un autobús y un camión dejó cinco muertos en una carretera de Esmeraldas, en el norte del país, mientras que en agosto un autobús se precipitó por un abismo en la ruta Ambato-Guayaquil con un saldo de nueve fallecidos.

En las primeras imágenes difundidas sobre el accidente del domingo en medios como la red de televisión Teleamazonas, se pudo observar a los vecinos ayudando a las víctimas. El vehículo permanecía al fondo de una pendiente de unos 150 metros.

El hecho se produjo cuando el país se encontraba en medio de una jornada de referendo para decidir sobre la instalación de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva carta magna y la posibilidad de acoger bases militares extranjeras para combatir el crimen organizado, entre otras temáticas.

Bus cayó a un abismo en la vía #Guaranda–#Ambato; unidades de emergencia atienden siniestro en #Simiatug pic.twitter.com/qdrBcpLjBn — CDL Noticias (@CDL_NOTICIAS) November 16, 2025

