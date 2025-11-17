Solo sucederá ‘si lo solicitan’, aclara embajada de EU tras dichos de Trump sobre atacar a cárteles en México

Luego de que el presidente Donald Trump dijo estar de acuerdo con lanzar ataques directos al territorio mexicano para combatir a los cárteles del narcotráfico, la Embajada de Estados Unidos en México recordó que ese país no actuará de manera unilateral.

A través de la red social X, la representación diplomática recordó las palabras del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien la semana pasada descartó una intervención militar en México.

Tras participar en la reunión ministerial del G7 en Niagara, Canadá, Rubio ofreció a México el apoyo de Estados Unidos contra grupos del crimen organizado.

“No vamos a tomar una medidas unilaterales ni enviar fuerzas estadounidenses a México, pero podemos ayudarlos con equipo, con entrenamiento, con inteligencia y todo tipo de ayuda que podamos ofrecerles si la solicitan. Tienen que pedirlo”, dijo el 13 de noviembre a la prensa en el Aeropuerto Internacional de Hamilton.

Solo sucederá si lo solicitan. #SegurosJuntos 🇺🇸🤝🇲🇽 pic.twitter.com/37NovnCLl4 — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) November 18, 2025

Este 17 de noviembre, Trump volvió sugerir una operación militar en México para combatir a los cárteles del narcotráfico, al señalar que Estados Unidos haría “lo que sea necesario” para frenar el trasiego de drogas hacia su país.

“¿Lanzaría yo ataques en México para detener el narcotráfico? Me parece bien. Haremos lo que sea necesario para detener el narcotráfico de México", dijo a la prensa desde la Oficina Oval, en la Casa Blanca.

El republicano también reaccionó a las movilizaciones del 15 de noviembre en la Ciudad de México, que consideró una muestra de los “graves problemas” que atraviesa el país.

“Estuve viendo lo que pasó en la Ciudad de México el fin de semana. Hay graves problemas allá. Si fuera necesario, haríamos lo que fuera”, subrayó.

🇺🇸🇲🇽 | AHORA: Trump: "¿Lanzaría yo ataques en México para detener el narcotráfico?



Me parece bien. Lo que sea necesario para detener las drogas".

pic.twitter.com/fFret0PwZk — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 17, 2025

