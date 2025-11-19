Ataque en Líbano deja 13 palestinos muertos

Al menos 13 personas murieron y varias más resultaron heridas ayer en un bombardeo aéreo israelí contra el campamento de refugiados palestinos de Ain al-Hilweh, en la ciudad de Sidón, el mayor asentamiento palestino en el Líbano. El Ministerio de Salud libanés confirmó que ambulancias continuaban trasladando víctimas, mientras que la Agencia Nacional de Noticias señaló que el ataque alcanzó un convoy cerca de una mezquita y que luego se registraron impactos adicionales en el templo y un centro vinculado.

Tras la ofensiva, atribuida a Israel, se escucharon tiroteos en la zona. Las fuerzas israelíes aseguraron que el objetivo fue un centro de entrenamiento de Hamas desde el cual, afirmaron, se preparaba un ataque contra su territorio. Las agresiones continúan pese al alto al fuego vigente desde noviembre de 2024. Desde entonces, más de 270 personas han muerto en el Líbano por israelíes.

El Tip: Insistir en la adhesión de Arabia Saudí a los Acuerdos Abraham, es una priorida de Trump en su reunión con el heredero.

Asimismo, el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, durante su visita a la Casa Blanca, dijo que le gustaría unirse a los Acuerdos de Abraham, pero con la condición de que exista un camino claro que garantice la creación de un Estado palestino.