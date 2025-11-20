Trump firma liberación de archivos de Epstein; tienen 30 días

Manifestantes sostienen carteles pidiendo la publicación de los archivos de Epstein durante una protesta de “No Kings” en el centro de Las Vegas, el pasado 18 de octubre.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, formalizó ayer la promulgación de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, una medida que obliga al Departamento de Justicia (DOJ) a hacer públicos todos los documentos relacionados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. La decisión se produjo horas después de que el Senado avalara la iniciativa que la Cámara de Representantes había aprobado un día antes por 427 votos a favor y sólo uno en contra, en una demostración poco habitual de apoyo bipartidista.

El anuncio presidencial apareció primero en Truth Social, donde Trump celebró la firma con un mensaje en mayúsculas y un giro político: “¡Acabo de firmar el proyecto de Ley para hacer públicos los expedientes de Epstein! Acusó a dirigentes demócratas de intentar usar el caso para desviar la atención de lo que definió como “victorias” de su gobierno. Aseguró además que Epstein tenía vínculos profundos con figuras del Partido Demócrata e insistió en que la administración de Joe Biden “no entregó ni un solo expediente” durante su gestión.

El Dato: El proyecto de ley requiere que el Departamento de Justicia libere todos los archivos y comunicaciones relacionadas con Epstein, así como de su muerte.

“Siguiendo mis instrucciones, el Departamento de Justicia ya ha entregado al Congreso cerca de cincuenta mil páginas de documentos. No lo olviden: la Administración Biden no entregó ni un solo expediente relacionados con el demócrata Epstein, ni siquiera hablaron de él”.

Má temprano, la fiscal general, Pam Bondi, precisó que el Departamento de Justicia tiene 30 días para liberar los archivos, con la posibilidad de proteger información sobre víctimas o elementos asociados con indagatorias activas. La funcionaria reiteró el compromiso institucional con la transparencia, aunque puede reservar partes del material por razones de investigación.

Por su parte, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, admitió estar sorprendido por la falta de enmiendas del Senado, pese a haber expresado previamente reservas sobre la versión original. Aún así, descartó que Trump vetara la medida y afirmó que la maquinaria institucional estaba preparada para implementarla.

33 mil documentos de Epstein se entregaron al Congreso

50 mil páginas ordenó Trump entregar a los legisladores

Asimismo, varios senadores republicanos enfatizaron que no esperan retrasos por parte del DOJ. John Husted y Josh Hawley sostuvieron que el amplio consenso bipartidista obligará a la divulgación rápida de los expedientes. Desde la bancada demócrata, Richard Blumenthal subrayó que cualquier intento de retener información deberá justificarse con argumentos estrictamente judiciales y acompañado de una fecha clara de publicación futura. En tanto, la presión mediática aumentó cuando Bondi enfrentó preguntas incisivas sobre un memorándum previo, emitido en julio pasado, donde el Departamento de Justicia afirmaba que no se contemplaban nuevas divulgaciones. La funcionaria respondió que han surgido “información y datos adicionales”, lo que motivó una nueva revisión. El DOJ, añadió, continuará alentando a las víctimas a presentarse ante las autoridades para ampliar el alcance de la investigación.

Los cuestionamientos al magnate también se intensificaron luego de que un comité de la Cámara Baja difundiera correos atribuidos a Epstein, en los que éste sugería que Trump era consciente de sus actividades ilícitas y que incluso habría pasado tiempo con una de las víctimas. La divulgación detonó una reacción airada de Trump, quien insultó a una reportera que indagó sobre el tema en una conferencia reciente.

El Tip: Durante el fin de semana, Trump dio un giro sobre los archivos una vez que quedó claro que la acción del Congreso era inevitable.

RENUNCIA LARRY SUMMERS. Por su parte, Larry Summers, exsecretario del Tesoro y expresidente de la Universidad de Harvard, anunció su renuncia al consejo de administración de OpenAI días después de que se difundieran correos que mostraban años de correspondencia con Jeffrey Epstein. La empresa tecnológica agradeció su labor y aseguró que respetaba su decisión, mientras el propio Summers dijo que busca “reconstruir la confianza” y atender las consecuencias personales.

Harvard confirmó la apertura de una investigación interna para examinar los vínculos entre personal académico y el delincuente sexual. Según adelantó un portavoz, la revisión incluye a la esposa de Summers y a una docena de actuales y antiguos integrantes de la institución. El proceso ocurre después de que CNN informara sobre una serie de correos en los que el exfuncionario buscaba consejo personal de Epstein.

Otras organizaciones donde Summers tenía participación, incluido el Center for American Progress y el Instituto Peterson, confirmaron su desvinculación. El New York Times anunció que no renovará su contrato de colaboración. Este conjunto de salidas profundiza el impacto reputacional que el caso Epstein continúa generando, incluso años después de su muerte en la cárcel federal de Manhattan, en 2019, en circunstancias que aún son controversias públicas.

Asimismo, fuentes consultadas por medios anticiparon que es improbable que el expediente completo vea la luz, ya que la legislación permite reservar datos vinculados con investigaciones abiertas, material sensible e información protegida por privilegios ejecutivos. La ley, sin embargo, prohíbe explícitamente retener documentos por “vergüenza, daño a reputación o delicadeza política”.

El Senado advirtió que vigilará de cerca el cumplimiento estricto de la normativa.