Aerolíneas cancelan vuelos en Venezuela tras advertencia de ‘aumento de actividad militar’ de EU

Una pantalla de salidas y llegadas en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela.

Aerolíneas internacionales cancelaron sus vuelos desde Venezuela este sábado, luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) advirtió a pilotos “extremar precauciones” al sobrevolar el espacio aéreo venezolano “debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar” en la región.

De acuerdo con Reuters, las aerolíneas Gol, de Brasil, Avianca, de Colombia, y TAP Air Portugal cancelaron sus vuelos desde el país.

Mientras tanto, la Aeronáutica Civil de Colombia indicó en un comunicado que existían “potenciales riesgos” al volar en el espacio aéreo “debido al deterioro de las condiciones de seguridad y al incremento de la actividad militar”.

TAP Air Portugal confirmó a Reuters la cancelación de sus vuelos programados para el sábado y el próximo martes, al señalar que “las condiciones de seguridad en el espacio aéreo venezolano no están garantizadas ”.

Iberia también anunció la cancelación de sus vuelos a Venezuela hasta nuevo aviso a partir del lunes 24 de noviembre. “La compañía evaluará la situación para decidir cuándo reanudar los vuelos a ese país”, dijo a Reuters un portavoz de la aerolínea española.

Copa Airlines y Wingo mantuvieron sus vuelos desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

El mensaje de la FAA indicaba que las amenazas no especificadas “podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a cualquier altitud”, así como para los aviones que despegan y aterrizan en el país e incluso para las aeronaves en tierra.

La advertencia sucede en un momento en que la administración de Donald Trump ha intensificado la presión sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El ejército estadounidense ha realizado vuelos de bombarderos hasta las costas del país, en ocasiones como parte de un ejercicio de entrenamiento para simular un ataque, y ha enviado el portaaviones USS Gerald R. Ford a la región, además de varios destructores.

La administración de Trump, que no considera a Maduro como legítimo mandatario del país sudamericano, también ha llevado a cabo una serie de ataques contra embarcaciones en aguas del mar Caribe y el océano Pacífico a las que acusa de transportar drogas a Estados Unidos. Desde que comenzaron las operaciones, a principios de septiembre, han muerto más de 80 personas.

Con información de Reuters y Associated Press.

